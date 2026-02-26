川普關稅違法！盧秀燕建議提供退稅指引 政院：會辦說明會

快訊

聯合報／ 記者李人岳／台北即時報導
台中市長盧秀燕建議政府，應跟進韓國先提供廠商退稅指引。行政院發言人李慧芝（如圖）表示，針對美方公布的關稅政策變化，政府會舉辦說明會，請專業人士向業者說明，協助企業掌握相關法令跟規定。圖／行政院提供
美國最高法院判決美國總統川普對等關稅違法，台中市長盧秀燕日前建議賴政府，應跟進韓國先提供廠商退稅指引。行政院今天回應表示，針對美方公布的關稅政策變化，政府會舉辦說明會，請專業人士向業者說明，協助企業掌握相關法令跟規定。

行政院發言人李慧芝說，針對近期副院長鄭麗君已說明，政府正在積極跟美方展開溝通聯繫，確保台灣的產業在美方後續的政策變動中，依然可以維持相對優勢跟最佳待遇。

她強調，針對近期美方公布的關稅政策變化，政府也會舉辦說明會，請專業人士向業者說明，並協助企業掌握相關法令跟規定。

經濟部國貿署長劉威廉進一步說明，美國最高法院沒有針對退稅做裁定，這部分會交給下級法院做裁定，川普也有提到，有關退稅部分會透過訴訟程序處理。

就實務看美國海關作業，絕大部分是由進口商提出申請退稅，不過有一種比較特別的貿易條件是「完稅後交貨」，此做法是出口商負責所有貨物的運輸、保險、清關等程序，這種情況下是可以由出口商申請退稅，韓國海關協助的就是這一部分。

劉威廉強調，經濟部持續推動協助業者了解關務動態，包括美國相關關稅措施，有持續把發展轉知給公協會，也放在經濟部網站上。去年4月到現在，經濟部已經邀請美國律師舉辦四場說明會，現在也會針對最新發展，邀請相關美國律師舉辦說明會。

