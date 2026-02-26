向美申請退稅？經部：擬先協助業者掌握最新關稅動態

美國對等關稅失效，外界關注政府是否比照韓國向業界提出退稅指引。經濟部今天指出，美國最高法院未針對退稅做裁定，將交由下級法院，美國總統川普也說退稅部分將透過訴訟處理，經濟部會針對最新發展邀請美國律師向台灣業者進行說明。

經濟部國貿署長劉威廉說明，就實務面而言，美國海關作業絕大部分是由進口商提出申請退稅，但有一種比較特別的貿易條件是所謂「完稅後交貨」，即出口商負責所有貨物的運輸、保險、清關等程序，這種情況可以由出口商申請退稅，韓國的退稅指引主要是協助這部分。

美國最高法院日前裁定，川普援引「國際緊急經濟權力法」（IEEPA）加徵關稅違法，川普政府則改引用122條款徵收全球10%關稅且疊加MFN稅率，並宣稱將增加至15%。台中市長盧秀燕日前呼籲，政府應比照韓國海關向業界提出退稅指引，讓業界爭取最有利待遇。

對於盧秀燕呼籲政府提出退稅指引，行政院發言人李慧芝今天主持政院會後記者會時表示，行政院副院長鄭麗君已說明，政府正積極與美方展開溝通聯繫，確保美方後續政策變動中，台灣產業依然可以有相對優勢跟最佳待遇。

李慧芝強調，針對近期美方公布的關稅政策變化，政府將舉辦說明會，請專業人士向業者說明，協助企業掌握相關法令與規定。

劉威廉在記者會補充說明，美國最高法院並未針對退稅做出裁定，而是要交由下級法院處理，川普則提到退稅部分將透過訴訟程序處理，經濟部將持續協助業者了解美國關稅措施等關務動態，也會發函將動態發展轉知給各公協會，同時公布在經濟部網站。

他表示，政府自去年4月至今已邀請美國律師舉辦4場說明會，現在仍會針對最新發展邀請美國律師向台灣業者進行說明。