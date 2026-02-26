愛荷華州議會通過友台決議 挺台美避免雙重課稅協議

美國愛荷華州議會參、眾兩院今天連袂通過友台決議案，明確指出反對中國扭曲聯大2758號決議阻止台灣國際參與，並提倡台、美及早完成避免雙重課稅協議，以促進投資合作。

駐芝加哥台北經濟文化辦事處今天發布新聞稿表示，繼印第安納州參、眾兩院23日通過友台決議案後，愛荷華州議會接棒挺台，參、眾兩院連袂通過友台決議案。

新聞稿指出，決議文肯定外交部長林佳龍「總合外交」、「價值外交」、「同盟外交」，支持建構「全球民主價值鏈」、「印太第一島鏈」及「非紅供應鏈」的台灣三鏈戰略，明確指出反對中國扭曲聯合國大會第2758號決議阻止台灣國際參與，並提倡台、美及早完成避免雙重課稅協議，以促進投資合作。

新聞稿表示，駐芝加哥辦事處處長類延峰獲邀至議會會場演說，他感謝愛州議會的長年友誼並以行動力挺台灣。

類延峰說，台灣和愛荷華州農業合作持續成長，農訪團多次造訪該州。台灣廠商將於未來4年對美採購100億美元（約新台幣3126億元）的黃豆、玉米、小麥及牛肉，強化糧食供應鏈安全及協助愛州在內的美國農民降低國際貿易擾動的衝擊。此外，從2024年雙方簽署經貿MOU到愛荷華州於2025年底在台設處，彰顯雙方夥伴關係日益密切。

他強調，台美近期簽署對等貿易協定，持續攜手強化科技供應鏈韌性，日前也完成第6屆台美「經濟繁榮夥伴對話」，並簽署「矽盛世宣言及台美經濟安全合作聯合聲明」，攜手建立更安全、繁榮及以創新驅動的夥伴關係。

辦事處表示，此次決議文指出2026年為美國建國250週年，同為台灣首次總統直選30週年，強調美台共享自由、民主與和平等價值，重申堅定支持深化雙方夥伴關係，支持「台灣關係法」，支持愛州企業以「台灣」名義稱呼台灣，並力挺台灣國際參與。決議案也肯定台灣自我防衛的決心。