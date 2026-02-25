美國關稅牽動全球經貿 賴總統：守住談判好成果、232最優惠待遇

賴清德總統兼民進黨主席25日於民進黨中執會表示，日前美國關稅政策的變化，不只影響台灣，也牽動全球經貿情勢。政府會以堅守國家利益、產業利益、糧食安全與國人健康為最高原則，守住談判的好成果、確保232條款等最優惠待遇不打折、並持續與美方積極聯繫溝通。

賴總統表示，向新春期間留守執勤的軍警消、醫護，以及所有基礎設施的工作人員，表達最誠摯的感謝及敬意。因為有大家的辛勞奉獻，讓國家的安全、社會的安定與交通的順暢，能在連續假期間穩健運作。

賴總統提到，日前美國關稅政策的變化，不只影響台灣，也牽動全球經貿情勢。行政院長卓榮泰及副院長鄭麗君的談判團隊，已經在第一時間向他報告說明，也在昨天向國人詳細說明。

賴總統指出，政府會以堅守國家利益、產業利益、糧食安全與國人健康為最高原則，守住談判的好成果、確保232條款等最優惠待遇不打折、並持續與美方積極聯繫溝通。

在因應關鍵轉折之際，賴總統期盼朝野各黨能團結一致、齊心協力。因此，他在前天邀集五院院長進行新春茶敘，希望化誤解為理解、化分歧為團結。

對於會中，立法院長韓國瑜邀請他到立法院國情報告，賴總統再次表達，只要在合憲方式、朝野黨團有共識的邀請下，一定會前往立法院進行國情報告。

賴總統也說，本周六為二二八事件79周年。二二八事件，是台灣歷史最深沉的傷痛。它在無數的台灣家庭心中，留下長久而無聲的哀慟。由於歷史事件所造成的傷痛，以及威權政府的打壓，讓許多人選擇沉默，把記憶埋藏在內心深處，避免再次受到傷害。

他認為，沉默可能使記憶模糊，加上威權政府對歷史的改寫，這些過去，讓有心竄改歷史的人，提供可趁之機。面對過去，不需要恐懼，只需要真相；轉型正義，不是仇恨與意識形態，而是記憶與清創療傷的過程。當對自身歷史的理解越清晰，民主共同體的根基也就越穩固。

他希望大家都能夠時時謹記我們共同走過的道路，團結守護台灣的民主與自由。