快訊

60年來美國最長國情咨文…川普演說重點一次看 談這議題最久近10分鐘

蔣萬安首推「育兒日減1小時工時計畫」 對象申請方式一次看

美國關稅牽動全球經貿 賴總統：守住談判好成果、232最優惠待遇

經濟日報／ 記者歐芯萌／即時報導
美國關稅牽動全球經貿，賴清德總統說，政府會守住談判好成果、232最優惠待遇。圖／聯合報系資料照
美國關稅牽動全球經貿，賴清德總統說，政府會守住談判好成果、232最優惠待遇。圖／聯合報系資料照

賴清德總統兼民進黨主席25日於民進黨中執會表示，日前美國關稅政策的變化，不只影響台灣，也牽動全球經貿情勢。政府會以堅守國家利益、產業利益、糧食安全與國人健康為最高原則，守住談判的好成果、確保232條款等最優惠待遇不打折、並持續與美方積極聯繫溝通。

賴總統表示，向新春期間留守執勤的軍警消、醫護，以及所有基礎設施的工作人員，表達最誠摯的感謝及敬意。因為有大家的辛勞奉獻，讓國家的安全、社會的安定與交通的順暢，能在連續假期間穩健運作。

賴總統提到，日前美國關稅政策的變化，不只影響台灣，也牽動全球經貿情勢。行政院長卓榮泰及副院長鄭麗君的談判團隊，已經在第一時間向他報告說明，也在昨天向國人詳細說明。

賴總統指出，政府會以堅守國家利益、產業利益、糧食安全與國人健康為最高原則，守住談判的好成果、確保232條款等最優惠待遇不打折、並持續與美方積極聯繫溝通。

在因應關鍵轉折之際，賴總統期盼朝野各黨能團結一致、齊心協力。因此，他在前天邀集五院院長進行新春茶敘，希望化誤解為理解、化分歧為團結。

對於會中，立法院長韓國瑜邀請他到立法院國情報告，賴總統再次表達，只要在合憲方式、朝野黨團有共識的邀請下，一定會前往立法院進行國情報告。

賴總統也說，本周六為二二八事件79周年。二二八事件，是台灣歷史最深沉的傷痛。它在無數的台灣家庭心中，留下長久而無聲的哀慟。由於歷史事件所造成的傷痛，以及威權政府的打壓，讓許多人選擇沉默，把記憶埋藏在內心深處，避免再次受到傷害。

他認為，沉默可能使記憶模糊，加上威權政府對歷史的改寫，這些過去，讓有心竄改歷史的人，提供可趁之機。面對過去，不需要恐懼，只需要真相；轉型正義，不是仇恨與意識形態，而是記憶與清創療傷的過程。當對自身歷史的理解越清晰，民主共同體的根基也就越穩固。

他希望大家都能夠時時謹記我們共同走過的道路，團結守護台灣的民主與自由。

台美關稅 對等關稅

延伸閱讀

川普3月底訪華？ 中外交部未鬆口：「目前無可提供的信息」

美國暫徵10%關稅 白宮官員：川普盼提高至15%

賴總統台商春節活動致詞 沈有忠：釋善意

韓國瑜關心賴總統攝護腺 莊瑞雄稱「很有哏」：朝野適度降溫不是壞事

相關新聞

美國關稅牽動全球經貿 賴總統：守住談判好成果、232最優惠待遇

賴清德總統兼民進黨主席25日於民進黨中執會表示，日前美國關稅政策的變化，不只影響台灣，也牽動全球經貿情勢。政府會以堅守國...

鄭麗君堅不重談美台ART 黃國昌：台灣付出高代價到底換到什麼？

美國總統川普推動的「對等關稅」被美國最高法院判決推翻。美台日前完成對等關稅協議（ART）簽署，行政院副院長鄭麗君已表態不...

鄭麗君堅不重談美台ART…牛煦庭：談判前提消失 內容總要調整

美國總統川普推動的「對等關稅」被美國最高法院判決推翻。美台日前完成對等關稅協議（ART）簽署，行政院副院長鄭麗君已表態不...

美對等關稅變數多 細數川普5種法律工具 台灣最怕哪一招

美國最高法院判決總統川普的對等關稅援引「國際緊急經濟權力法（IEEPA）」失效，川普隨即宣布動用「1974年貿易法」第122條。川普可加徵關稅的法律工具還有貿易法201條款、301條款、年貿易擴張法232條款、關稅法338條款。

副閣揆回應川普全球加徵關稅 鄭麗君：鞏固 ART 既有優惠

美國最高法院推翻總統川普對等關稅，川普改對全球祭出15%臨時關稅。行政院副院長鄭麗君昨（24）日表示，台美先前簽署的對等...

台灣471項輸美 不在122條款豁免清單當中 暫無豁免

台灣與美國在農曆年前簽署對等貿易協定（ART），獲得2,072項豁免對等關稅，不過，在對等關稅遭美國最高法院裁定失效、轉...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。