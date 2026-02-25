蝴蝶蘭銷美零關稅有變 黃偉哲盼續談判

快訊

中央社／ 台南25日電
台南市長黃偉哲（前左）25日參觀台灣國際蘭展場館，針對蝴蝶蘭銷美關稅問題表示，除希望政府持續談判，並應調整產業結構增強競爭力。中央社
台南市長黃偉哲（前左）25日參觀台灣國際蘭展場館，針對蝴蝶蘭銷美關稅問題表示，除希望政府持續談判，並應調整產業結構增強競爭力。中央社

台南市政府今天舉辦「2026台灣國際蘭展暨花卉科技展」宣傳記者會，各界關心台灣蝴蝶蘭銷美關稅議題，台南市長黃偉哲表示，除希望政府持續談判，並應調整產業結構增強競爭力。

黃偉哲接受媒體聯訪表示，全球每6株蝴蝶蘭就有1株來自台南，出口市場遍及美國、日本、加拿大、澳洲等，面對銷往美國關稅變化挑戰，市府會持續協助拓展通路，也希望中央政府持續與美國談判。

他說，台灣蘭花產業主要競爭對手荷蘭，已開始機械化降低成本，台灣目前雖技術領先，但許多還是由蘭農辛苦維持，應朝調整農業結構方向努力。

黃偉哲表示，中央政府去年通過受美國關稅影響特別預算，台南市政府也動用第二預備金預算，努力拓展市場，相信能走出許多光明的路，當自己夠強的時候，別人就會主動讓路。

台灣蘭花產銷發展協會理事長黃文榮表示，蘭花業者因美國關稅從去年一直苦撐到現在，好不容易盼到零關稅，沒想到才過不久，這個過年前的大紅包就被收回去，新消息是要收15%關稅，但台灣農民韌性很強，希望政府能繼續支持這個產業，爭取貿易優惠、平衡產業發展。

中華民國對外貿易發展協會行銷專案處副處長林正大說，雖然蝴蝶蘭銷美關稅15%，但主要競爭國家荷蘭也是15%，而去年台灣蘭花外銷在面臨關稅挑戰下僅衰退4.3%，由此可見產業韌性。

林正大表示，外貿協會持續媒合國外買家參與台灣國際蘭展進行採購，此次邀請到共20個國家買主，其中包括來自中亞、中南美洲、非洲等地區買家首度專程來台，有助拓展與分散外銷市場。

