鄭麗君堅不重談美台ART 黃國昌：台灣付出高代價到底換到什麼？

美國總統川普推動的「對等關稅」被美國最高法院判決推翻。美台日前完成對等關稅協議（ART）簽署，行政院副院長鄭麗君已表態不重新談判。民眾黨主席黃國昌表示，針對ART部分，政府應該要問美國，內容是否要重新調整，否則台灣付出這麼高的代價，到底最後換到了什麼？

黃國昌表示，從在過年的時候有媒體在問，他一直說，真的要回去看協議的文本，自然就會知道，那個協議送到立法院來，立法院根本沒有辦法處理，處理了會成為一個大笑話。在協議文本內，真正拿到的是依照IEEPA所頒布的14257號行政命令，但是14257號行政命令在聯邦最高法院的判決以後，已經被宣告違法了。

黃國昌表示，不僅是台灣，其他國家也面對一樣的問題，有跟美國另外簽FTA的國家，會受到FTA的保障，但台灣並沒有。他希望政府要做幾件事，要提供正確客觀的資訊，提供廠商正確的指引及必要行政協助，這個是需要的，而不是不斷在做大內宣。

黃國昌指出，昨天行政院副院長鄭麗君在開記者會的時候，她還在講MOU，但是232條款沒有規定在ART裡。232條款規定的是，在1月簽的MOU，跟ART是兩件完全不一樣的事情，針對跟美方所簽訂的ART，政府應該要問美國，這個內容是不是應該要重新調整？

黃國昌說，如果是他，會具體爭取說，那我給了這麼多東西，如果真的要這樣過的話，不應該再依照1974年的貿易法再多課15%關稅，否則，台灣付出這麼高的代價，到底最後換到了什麼？黃國昌也強調，政府要提供所有出口廠商正確資訊、指引以及必要協助，這是政府目前最急迫、應該要做的事情。