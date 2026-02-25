鄭麗君堅不重談美台ART…牛煦庭：談判前提消失 內容總要調整

美國總統川普推動的「對等關稅」被美國最高法院判決推翻。美台日前完成對等關稅協議（ART）簽署，行政院副院長鄭麗君已表態不重新談判。國民黨立委牛煦庭今早接受廣播專訪表示，哪怕只是文本的文字要修正，都應該要重新經過一定程序簽訂，對等關稅最近被裁定無效，拿空的東西跟我方換真開放，這樣變賣國賊。

就賴清德總統赴立法院國情報告一事，立法院長韓國瑜昨召集朝野黨團協商，但無共識而擇期再協商。牛煦庭今早接受「千秋萬事」廣播專訪，表示昨天韓國瑜裁示是擇期再協商，大家不妨稍安勿躁，通常要一次就達成協商結論也罕見，總會拋出些方向，大家各自表述立場，再看看能不能達成一定共識。韓國瑜花滿多心力，公忠體國。

牛煦庭表示，他想奉勸賴總統，若賴總統沒有承諾願意來國會的考驗，那就算了，因為確實在憲法上，賴總統沒有一定要來立法院接受詢答的義務，但問題是賴總統是國家的領導人，且在競選總統時曾公開承諾，不能選前一套，選後一套。選後要躲在法律的保障跟框架中，拒絕面對民意，這樣不就太遜了嗎？作為在野黨，最早就國情報告，大家希望還是即問即答，說有壓力或有爭議，那大家退一步，統問統答。

談及美台關稅議題，牛煦庭說，上會期他質詢時，提醒已有美國最高法院針對對等關稅的判決在一定的時間內會有結果，這可能是談判的轉機，美國手上失去一張牌，至少能多一點談判空間，等判決出來後再看看，製造一定的空間，中間過程我方持續紓困都沒有問題，大家承擔一點壓力，行政院長卓榮泰對此不置可否。

牛煦庭表示，較擔心的是整個談判團隊好像對於整個局勢的變化跟節奏是沒有掌握的，他有點懷疑，就關稅協議的談判背後恐怕不純然是國際談判而已，有國內政治的考量，趁著年假之前，帶著大量的大內宣。美台ART剛宣布時，只要發表對於政府任何批評指教，網軍一定洗版，表示這是言論鎮壓，也就是在國內政治的層面上用言論鎮壓處理，所以他認為是配著套來的，宣稱這是重大勝利。如果是對狀況、局勢沙盤推演都很有掌握的團隊，不會放任豬羊變色的局面出現。

牛煦庭分析，應該是不會急著送立法院，因為哪怕只是文本的文字要修正，都應該要重新經過一定程序簽訂，送上一個版本很奇怪，因為上一個版本裡的協議內容裡是講台灣讓步開放哪些東西，所以可以豁免對等關稅，但對等關稅最近被裁定無效，談判前提消失還寫在文本裡面，要拿個空的東西跟我方換真開放，一字不改地簽，這樣變賣國賊，出賣台灣的產業利益跟國家利益是不對的。內容上總是要調整，其實就是重新弄個協議重新簽，其實就是重談。

牛煦庭表示，如果照簽行政院宣稱100分的美台ART，照簽MOU把台積電送出去，232關稅怎麼算？有具體的降稅承諾嗎？能夠降得比競爭對手低嗎？能夠拉成跟主要競爭對手齊的水準？數字總要有譜，要白紙黑字載明在文件，當然不能照舊的版本，舊的沒有意義，因為舊版本的對等關稅已失效。