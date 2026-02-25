我27項農產未列關稅豁免 鄭麗君強調不尋求與美重啟談判

美國總統川普關稅政策變變變，行政院副院長鄭麗君昨天表示，美國聯邦最高法院判決不涉及一九六二年貿易擴張法「二三二條款」，台美投資備忘錄（ＭＯＵ）取得的優惠待遇不變；不過，我方原本在對等貿易協定（ＡＲＴ）中爭取到二○七二個品項豁免，但在一九七四年貿易法「一二二條款」的行政命令中，蝴蝶蘭、藥用化學品及印刷品等，並未列入豁免清單。

鄭麗君並強調，我方的立場非重啟談判，而是基於ＡＲＴ的既有基礎，和美方維持密切聯繫，確保已經取得的相對優勢和最佳待遇。

針對台美關稅變化，鄭麗君昨天率相關官員舉行記者會，她說，我國去年輸美總金額的百分之七十六產品，適用二三二條款已調查或正在調查中的項目，其他百分之廿四適用原對等關稅。美國聯邦最高法院的判決不涉及二三二條款，台美投資ＭＯＵ中已取得的汽車零組件、木材家具和航空零組件等相關優惠待遇不變；未來將公布的半導體及衍生品等產業，也已預先取得了最惠國待遇。

但對於美國政府援引一二二條款對各國課徵臨時性「百分之十五+ＭＦＮ（最惠國待遇）」關稅，鄭麗君表示，我方原本在ＡＲＴ中爭取到二○七二個品項豁免，不過在一二二條款的行政命令中，農產品剩下二三○項維持對全球豁免，其中有廿七項對我方非常重要的專屬豁免，不在這次的豁免清單中；另外在行政命令中，工業產品有一三六七項豁免，有四四四項也不在豁免清單中。

美著手命令 統一課15%關稅

鄭麗君指出，包括茶葉和多數的航空器零組件，仍納入豁免清單中；但原來在ＡＲＴ中豁免的蝴蝶蘭、藥用化學品及印刷品等，這次未列入豁免清單。她強調，行政命令可能更改變動，不過我原本豁免的二○七二項有一七三五項載明於ＡＲＴ中，無論行政命令如何變動，都不會更改。

不過，中央社報導，該社廿二日詢問白宮，最新百分之十五關稅是否將疊加於現行關稅上，還是一體適用的最高稅率。白宮官員電郵回覆指出，與川普達成貿易協議的國家，如英國、印度、歐盟、日本等，都是由美國政府依據國際緊急經濟權力法（ＩＥＥＰＡ）的法律授權加徵關稅。如今ＩＥＥＰＡ不再適用，這些國家現在將依據「貿易法」第一二二條的法律授權，被課徵全球統一百分之十五關稅。美國官員說，白宮正著手準備正式命令。

待美方明朗 再送立院審查

鄭麗君評估，美方先以一二二條款作過渡性措施，待其他法律途徑取代原有法律依據後，才會反映已簽署國跟未簽署國的不同，而我政府承諾將ＡＲＴ文本、ＭＯＵ併送國會審查、提出影響評估，承諾不變，但時程須待美方內部明朗化。

台美對等貿易協定生變，對於國內產業再次造成衝擊，台中市長盧秀燕昨表示，中部各縣市以台中為首，是最大的產業出口區塊，鄭麗君的記者會沒有說清楚我方先前與美國簽約是否仍有效？現在出口商品到美國會被課徵什麼關稅？還必須釐清，產業界非常焦慮。

盧秀燕促政府 提退稅指引

盧秀燕指出，南韓政府非常積極，儘管還在釐清，海關已先提供出口廠商退稅指引；我國之前出口到美國被課徵的關稅，是否也可被退稅？建議賴政府近日要趕快提出退稅指引，讓業界爭取最有利的狀況。