紐時示警 矽谷忽視的晶片災難逼近

聯合報／ 編譯盧思綸／綜合報導
台灣台積電。美聯社
台灣台積電。美聯社

紐約時報廿四日以「矽谷長期忽視的台灣晶片災難正逼近」為題報導，美國政府多年來反覆警告矽谷高層，若中國對台動武切斷晶片供應，許多美國科技業靠庫存僅能支撐數個月，美國經濟恐瞬間癱瘓，因此敦促美企降低對台灣依賴。

然而，矽谷高層基於成本與技術現實，不願大規模轉單，直到關稅壓力升高，美國半導體投資和設廠才開始出現部分進展。

半導體產業協會二○二二年機密報告指出，若台灣晶片供應中斷，將引發自大蕭條以來最大經濟危機。台灣不僅為iPhone生產晶片、供應逾半數汽車記憶體晶片，也在人工智慧（ＡＩ）晶片組裝領域居於領先地位，牽動全球約十兆美元（約台幣三一四點四兆元）經濟產出。報告警告，一旦台灣晶圓廠停工，美中經濟都將遭重擊。美國經濟產出將大減百分之十一，是二○○八年金融危機衰退幅度的兩倍；中國情況更嚴重，經濟產出可能萎縮百分之十六。

美國國安官員多次警告蘋果、超微、輝達與高通等企業高層，表示中國軍力擴張與二○二七年前後出兵台海的風險，已不能再視為抽象地緣政治問題。

拜登時期的白宮國安顧問蘇利文曾說，美國對台灣依賴是最大弱點之一，企業更關心財報與利潤率，而非地緣風險，產業普遍抱持「若出事大家一起遭殃」的心態。

紐時指出，現在台灣比以往任何時候都攸關美國經濟存亡。去年十月，台積電亞利桑那廠生產出輝達第一顆美製ＡＩ晶片，黃仁勳盛讚歷史時刻。但黃仁勳沒說的是，這顆晶片其實尚未完成，仍需先進封裝等後段程序，關鍵工序仍須送回台灣。也就是說美國雖做出晶片，但供應鏈最關鍵也最脆弱的最後一哩，終點仍在台灣。

台美關稅 對等關稅

相關新聞

我27項農產未列關稅豁免 鄭麗君強調不尋求與美重啟談判

美國總統川普關稅政策變變變，行政院副院長鄭麗君昨天表示，美國聯邦最高法院判決不涉及一九六二年貿易擴張法「二三二條款」，台...

觀察站／關稅變局 未見政府作為

美國總統川普的關稅大戲一幕接一幕，才剛被聯邦最高法院推翻吵嚷將近一年多的對等關稅，立刻搬出不需經過調查的「一二二條款」，...

關稅衝擊 業界憂心 禁不起再折騰

台美對等貿易協定再傳變數，我國紡織成衣、機械業與工具機產業、蝴蝶蘭等衝擊大。和大機械集團總裁、總統府資政沈國榮說，希望維...

川普關稅 可打5張牌 新提徵國安稅

美國最高法院判決總統川普的對等關稅援引「國際緊急經濟權力法（ＩＥＥＰＡ）」失效，川普隨即宣布動用「一九七四年貿易法」第一...

紐時示警 矽谷忽視的晶片災難逼近

紐約時報廿四日以「矽谷長期忽視的台灣晶片災難正逼近」為題報導，美國政府多年來反覆警告矽谷高層，若中國對台動武切斷晶片供應...

301調查 預計美國馬上啟動

在美國總統川普加徵關稅的「法律工具箱」之中，除二三二條款對台灣的潛在影響不容小覷，也不能輕忽「一九七四年貿易法」三○一條...

