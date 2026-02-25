紐時示警 矽谷忽視的晶片災難逼近

紐約時報廿四日以「矽谷長期忽視的台灣晶片災難正逼近」為題報導，美國政府多年來反覆警告矽谷高層，若中國對台動武切斷晶片供應，許多美國科技業靠庫存僅能支撐數個月，美國經濟恐瞬間癱瘓，因此敦促美企降低對台灣依賴。

然而，矽谷高層基於成本與技術現實，不願大規模轉單，直到關稅壓力升高，美國半導體投資和設廠才開始出現部分進展。

半導體產業協會二○二二年機密報告指出，若台灣晶片供應中斷，將引發自大蕭條以來最大經濟危機。台灣不僅為iPhone生產晶片、供應逾半數汽車記憶體晶片，也在人工智慧（ＡＩ）晶片組裝領域居於領先地位，牽動全球約十兆美元（約台幣三一四點四兆元）經濟產出。報告警告，一旦台灣晶圓廠停工，美中經濟都將遭重擊。美國經濟產出將大減百分之十一，是二○○八年金融危機衰退幅度的兩倍；中國情況更嚴重，經濟產出可能萎縮百分之十六。

美國國安官員多次警告蘋果、超微、輝達與高通等企業高層，表示中國軍力擴張與二○二七年前後出兵台海的風險，已不能再視為抽象地緣政治問題。

拜登時期的白宮國安顧問蘇利文曾說，美國對台灣依賴是最大弱點之一，企業更關心財報與利潤率，而非地緣風險，產業普遍抱持「若出事大家一起遭殃」的心態。

紐時指出，現在台灣比以往任何時候都攸關美國經濟存亡。去年十月，台積電亞利桑那廠生產出輝達第一顆美製ＡＩ晶片，黃仁勳盛讚歷史時刻。但黃仁勳沒說的是，這顆晶片其實尚未完成，仍需先進封裝等後段程序，關鍵工序仍須送回台灣。也就是說美國雖做出晶片，但供應鏈最關鍵也最脆弱的最後一哩，終點仍在台灣。