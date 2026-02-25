台灣471項輸美 不在122條款豁免清單當中 暫無豁免

經濟日報／ 記者余弦妙／台北報導

台灣與美國在農曆年前簽署對等貿易協定（ART），獲得2,072項豁免對等關稅，不過，在對等關稅遭美國最高法院裁定失效、轉課122條款關稅後，台灣輸美農工產品共471項，不在122條款豁免清單當中。也就是說，這471項貨品（包含蝴蝶蘭、藥用化學品等）輸美，暫時無法享有豁免待遇。

行政院副院長鄭麗君昨（24）日表示，原本在台美ART下，我方獲2,072項豁免品項，農產品占261項、工業產品占1,811項，但現行美方祭出的122條款下，其豁免清單，並不包含27項農產品、444項工業產品，合計471項不在此次豁免清單中。

鄭麗君表示，這是行政命令，未來可能被更改，例如茶葉及多數航空器零組件；然而在ART中已載明1,735項，未來ART上路後，無論行政命令如何異動，豁免都不會更改，例如蝴蝶蘭、藥用化學品及印刷品等。

換言之，現在當務之急是與美方確認協定文本，並確保ART順利上路，以保障ART豁免項目能延續。

鄭麗君說明，先前ART中豁免對等關稅的產品，農產品占261項、工業產品占1,811項，依此次美方公布的新行政命令，農產品剩下230項維持全球豁免，其中有27項在ART專屬提供我國的項目，不在此次豁免清單中；而工業產品有1,367項維持全球豁免，但有444項不在此次豁免清單中。

鄭麗君說，美方初步表示其政府團隊正在研議後續作法，完成研議後，將通知包括我國在內的已簽署貿易協議的國家，因此在後續程序上，我方會積極與美方聯繫溝通，確保我國取得具相對優勢的最佳待遇。

台美關稅 對等關稅

延伸閱讀

鄭麗君：待美部明朗化 台美協定文本、投資備忘錄再送國會審議

影／川普關稅15%不疊加仍有效？鄭麗君：這是未來努力的目標

鄭麗君：1735項產品豁免載明於貿易協定不受影響 不含蝴蝶蘭等

我方是否重啟談判爭取更佳關稅？鄭麗君回應了

相關新聞

我27項農產未列關稅豁免 鄭麗君強調不尋求與美重啟談判

美國總統川普關稅政策變變變，行政院副院長鄭麗君昨天表示，美國聯邦最高法院判決不涉及一九六二年貿易擴張法「二三二條款」，台...

解釋性新聞／川普關稅 可打5張牌 新提徵國安稅

美國最高法院判決總統川普的對等關稅援引「國際緊急經濟權力法（ＩＥＥＰＡ）」失效，川普隨即宣布動用「一九七四年貿易法」第一...

觀察站／關稅變局 未見政府作為

美國總統川普的關稅大戲一幕接一幕，才剛被聯邦最高法院推翻吵嚷將近一年多的對等關稅，立刻搬出不需經過調查的「一二二條款」，...

副閣揆回應川普全球加徵關稅 鄭麗君：鞏固 ART 既有優惠

美國最高法院推翻總統川普對等關稅，川普改對全球祭出15%臨時關稅。行政院副院長鄭麗君昨（24）日表示，台美先前簽署的對等...

台灣471項輸美 不在122條款豁免清單當中 暫無豁免

台灣與美國在農曆年前簽署對等貿易協定（ART），獲得2,072項豁免對等關稅，不過，在對等關稅遭美國最高法院裁定失效、轉...

鄭麗君：我方立場非重啟談判 持續爭取最佳待遇

美國最高法院裁定對等關稅無效，川普政府改以貿易法122條款祭出臨時關稅。面對美國關稅變局，行政院副院長鄭麗君昨（24）日...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。