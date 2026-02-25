台灣471項輸美 不在122條款豁免清單當中 暫無豁免

台灣與美國在農曆年前簽署對等貿易協定（ART），獲得2,072項豁免對等關稅，不過，在對等關稅遭美國最高法院裁定失效、轉課122條款關稅後，台灣輸美農工產品共471項，不在122條款豁免清單當中。也就是說，這471項貨品（包含蝴蝶蘭、藥用化學品等）輸美，暫時無法享有豁免待遇。

行政院副院長鄭麗君昨（24）日表示，原本在台美ART下，我方獲2,072項豁免品項，農產品占261項、工業產品占1,811項，但現行美方祭出的122條款下，其豁免清單，並不包含27項農產品、444項工業產品，合計471項不在此次豁免清單中。

鄭麗君表示，這是行政命令，未來可能被更改，例如茶葉及多數航空器零組件；然而在ART中已載明1,735項，未來ART上路後，無論行政命令如何異動，豁免都不會更改，例如蝴蝶蘭、藥用化學品及印刷品等。

換言之，現在當務之急是與美方確認協定文本，並確保ART順利上路，以保障ART豁免項目能延續。

鄭麗君說明，先前ART中豁免對等關稅的產品，農產品占261項、工業產品占1,811項，依此次美方公布的新行政命令，農產品剩下230項維持全球豁免，其中有27項在ART專屬提供我國的項目，不在此次豁免清單中；而工業產品有1,367項維持全球豁免，但有444項不在此次豁免清單中。

鄭麗君說，美方初步表示其政府團隊正在研議後續作法，完成研議後，將通知包括我國在內的已簽署貿易協議的國家，因此在後續程序上，我方會積極與美方聯繫溝通，確保我國取得具相對優勢的最佳待遇。