副閣揆回應川普全球加徵關稅 鄭麗君：鞏固 ART 既有優惠

美國最高法院推翻總統川普對等關稅，川普改對全球祭出15%臨時關稅。行政院副院長鄭麗君昨（24）日表示，台美先前簽署的對等貿易協定（ART）及投資備忘錄（MOU）皆享有最佳待遇，我方會在既有基礎上，鞏固ART既有優惠不變。

鄭麗君昨天率領跨部會首長召開記者會說明產業衝擊及因應方式。經濟部以122條款15%疊加「最惠國待遇稅率」（MFN）為情境，評估產業衝擊，工具機、機械等產業，都因稅率高於日韓等競爭國，面臨較大壓力。

依照經濟部估算，一旦122條15%疊加MFN後，台灣工具機銷美稅率達19％，與競爭對手德國一致，但高於日韓；機械銷美稅率16.5%，也比日韓高；醫療器材17.5%，比南韓高，低於中國大陸；汽車零組件因屬於232條款範疇，台灣與競爭對手稅率皆為15%。

美國於美東時間24日凌晨零時1分（台灣時間24日下午1時1分）起，正式對全球加徵10%關稅，為期150天，提高稅率至15%實施時間尚不確定，但已箭在弦上。

龔明鑫指出，去年台灣適用稅率為對等關稅疊加MFN，現在若以122條款15%關稅疊加MFN來看，產業壓力其實是緩解，但相較於台美談妥的ART、MOU來看，仍非最優條件。

鄭麗君也說，現階段美方透過《1974年貿易法》第122條款，對全球課徵附加關稅，屬於過渡性安排，具有一致適用各國性質，且從美方官員發言可判斷，122條款並非最終政策，而是階段性措施，後續仍可能透過301條款或其他法律工具取代對等關稅原有架構。

龔明鑫表示，因應關稅變局，經濟部推動支持產業四大措施、預算共460億元，將繼續執行，申請案件已超過3,000件，核准約1,100件，政府將持續強化對企業支持力道。