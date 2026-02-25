鄭麗君：我方立場非重啟談判 持續爭取最佳待遇

經濟日報／ 記者余弦妙／台北報導
副閣揆鄭麗君。記者杜建重／攝影
副閣揆鄭麗君。記者杜建重／攝影

美國最高法院裁定對等關稅無效，川普政府改以貿易法122條款祭出臨時關稅。面對美國關稅變局，行政院副院長鄭麗君昨（24）日表示，我方立場不會重啟談判，而是基於既有談判成果，與美方保持密切聯繫，確保既有協議所取得的相對優勢與最佳待遇，不因政策變動而受影響。

行政院昨日召開「關稅最新情勢說明記者會」，鄭麗君表示，面對《國際緊急經濟權力法》（IEEPA）失效後，美方也失去先前課徵對等關稅的法源依據，但該判決不涉及232條款，我國在投資備忘錄（MOU）中取得的232條款最惠國待遇不受影響，包括，汽車零組件、木材家具、航空零組件，未來可能公布的半導體及衍生品，亦已預先取得最惠國待遇。

鄭麗君說，MOU已載明，未來若232條款新增項目，台美將持續磋商，爭取優惠待遇，降低產業不確定性。

至於對等關稅失去法源後，美方已改採122條款，於既有MFN基礎上加徵關稅，我方以加徵15%評估影響，在排除232調查項目下，對出口、產值、GDP及就業仍有負面影響，但優於先前20%情境，相較之下，台美對等貿易協定（ART）中爭取的15%不疊加待遇，仍屬較佳條件。

至於未來要不要重啟談判，鄭麗君強調，綜合評估過後，台美既有ART與投資MOU仍為最佳基礎，我方立場並非重啟談判，而是基於既有談判成果，與美方保持密切聯繫，確保既有協議所取得的相對優勢與最佳待遇不因政策變動而受影響。

鄭麗君強調，過去兩天，我方已與美方聯繫，美方表示仍在研議後續作法，完成後將通知已簽署協議國家，未來將持續溝通，確認我方待遇。

台美關稅 對等關稅 鄭麗君 貿易協定

延伸閱讀

鄭麗君：待美部明朗化 台美協定文本、投資備忘錄再送國會審議

影／川普關稅15%不疊加仍有效？鄭麗君：這是未來努力的目標

鄭麗君：1735項產品豁免載明於貿易協定不受影響 不含蝴蝶蘭等

我方是否重啟談判爭取更佳關稅？鄭麗君回應了

相關新聞

我27項農產未列關稅豁免 鄭麗君強調不尋求與美重啟談判

美國總統川普關稅政策變變變，行政院副院長鄭麗君昨天表示，美國聯邦最高法院判決不涉及一九六二年貿易擴張法「二三二條款」，台...

解釋性新聞／川普關稅 可打5張牌 新提徵國安稅

美國最高法院判決總統川普的對等關稅援引「國際緊急經濟權力法（ＩＥＥＰＡ）」失效，川普隨即宣布動用「一九七四年貿易法」第一...

觀察站／關稅變局 未見政府作為

美國總統川普的關稅大戲一幕接一幕，才剛被聯邦最高法院推翻吵嚷將近一年多的對等關稅，立刻搬出不需經過調查的「一二二條款」，...

副閣揆回應川普全球加徵關稅 鄭麗君：鞏固 ART 既有優惠

美國最高法院推翻總統川普對等關稅，川普改對全球祭出15%臨時關稅。行政院副院長鄭麗君昨（24）日表示，台美先前簽署的對等...

台灣471項輸美 不在122條款豁免清單當中 暫無豁免

台灣與美國在農曆年前簽署對等貿易協定（ART），獲得2,072項豁免對等關稅，不過，在對等關稅遭美國最高法院裁定失效、轉...

鄭麗君：我方立場非重啟談判 持續爭取最佳待遇

美國最高法院裁定對等關稅無效，川普政府改以貿易法122條款祭出臨時關稅。面對美國關稅變局，行政院副院長鄭麗君昨（24）日...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。