鄭麗君：我方立場非重啟談判 持續爭取最佳待遇

美國最高法院裁定對等關稅無效，川普政府改以貿易法122條款祭出臨時關稅。面對美國關稅變局，行政院副院長鄭麗君昨（24）日表示，我方立場不會重啟談判，而是基於既有談判成果，與美方保持密切聯繫，確保既有協議所取得的相對優勢與最佳待遇，不因政策變動而受影響。

行政院昨日召開「關稅最新情勢說明記者會」，鄭麗君表示，面對《國際緊急經濟權力法》（IEEPA）失效後，美方也失去先前課徵對等關稅的法源依據，但該判決不涉及232條款，我國在投資備忘錄（MOU）中取得的232條款最惠國待遇不受影響，包括，汽車零組件、木材家具、航空零組件，未來可能公布的半導體及衍生品，亦已預先取得最惠國待遇。

鄭麗君說，MOU已載明，未來若232條款新增項目，台美將持續磋商，爭取優惠待遇，降低產業不確定性。

至於對等關稅失去法源後，美方已改採122條款，於既有MFN基礎上加徵關稅，我方以加徵15%評估影響，在排除232調查項目下，對出口、產值、GDP及就業仍有負面影響，但優於先前20%情境，相較之下，台美對等貿易協定（ART）中爭取的15%不疊加待遇，仍屬較佳條件。

至於未來要不要重啟談判，鄭麗君強調，綜合評估過後，台美既有ART與投資MOU仍為最佳基礎，我方立場並非重啟談判，而是基於既有談判成果，與美方保持密切聯繫，確保既有協議所取得的相對優勢與最佳待遇不因政策變動而受影響。

鄭麗君強調，過去兩天，我方已與美方聯繫，美方表示仍在研議後續作法，完成後將通知已簽署協議國家，未來將持續溝通，確認我方待遇。