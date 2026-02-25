關稅變局 卓揆：爭取美台ART續有效

立法院新會期昨天開議，行政院長卓榮泰赴立院施政報告並備詢。美台日前甫完成簽署對等關稅協議（ＡＲＴ），在野黨關注隨著美國最高法院判決出爐，此ＡＲＴ是否仍有效。卓揆表示，會爭取美台ＡＲＴ續有效，「關稅百分之十五不疊加」遠好過美國一九七四年貿易法第一二二條「關稅百分之十五疊加」。

經濟部長龔明鑫昨天表示，美國對全球加徵一二二條款的臨時關稅百分之十五，且疊加「最惠國待遇」（ＭＦＮ），相較於去年暫時性關稅是百分之廿加ＭＦＮ有利，而美台ＡＲＴ又更有利，將持續爭取；至於個別產業，工具機、機械產業還是會比主要競爭國關稅稍微高一點，也會持續努力。

卓榮泰昨率內閣赴立院備詢。國民黨立委傅崐萁質詢，美台ＡＲＴ是否有效？卓榮泰表示，現在要確認、確保簽署的ＡＲＴ是否繼續有效，也會爭取讓其繼續有效，「關稅百分之十五不疊加」會遠遠好過一二二條款的「關稅百分之十五疊加」，只要維持原來的ＡＲＴ，競爭力都會在，「政府沒有丟包任何人」。

但美台ＡＲＴ牽動台積電等科技業、核心產業外移，傅崐萁要求行政院在一個月內提出「國家安全與核心技術保護條例」草案，並表示會提相關草案。卓榮泰表示，歡迎提出「不違憲版本」，現行已有相關法律與措施，行政院可整合檢視不足處補強。

國民黨昨舉辦立法委員立法實務研討會，列出諸多優先法案。國民黨智庫正研擬「晶片國安法」草案，主要立法概念包括落實「技術領先」保護原則、限制海外設廠規模、強化國會監督機制等。