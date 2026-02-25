聽新聞
關稅衝擊 業界憂心 禁不起再折騰

聯合報／ 記者黃寅林敬家李柏澔／連線報導
台灣蝴蝶蘭確定不再享有專屬關稅豁免，蘭花業者也表示，百分之十五的稅率已把毛利都吃掉。記者黃仲裕／攝影
台美對等貿易協定再傳變數，我國紡織成衣、機械業與工具機產業、蝴蝶蘭等衝擊大。和大機械集團總裁、總統府資政沈國榮說，希望維持原本談定的協議，也就是百分之十五不疊加，若重新再談判，一談又要八個月，產業界最怕不確定性，只要重談接單就會停止，已禁不起再折騰一次。

台灣蝴蝶蘭等確定不再享有專屬關稅豁免，蘭花業者也表示，百分之十五的稅率已經把毛利都吃掉，期盼日前簽署的台美ＡＲＴ可以盡速審議通過，維持零關稅。

以工具機產業為例，原本台美對等貿易協定，我與日韓競爭對手同一基礎；如今協議生變，工具機美國進口關稅原為百分之四點七，再疊加美國總統川普加徵的百分之十五，進口關稅高達百分之十九點七，已高出日韓稅率。

台中精機董事長黃明和表示，川普先說要徵收百分之十關稅，後又改口百分之十五，是否還有變數仍不確定，而就算立院通過該協議，美國是否照原案執行？行政院副院長鄭麗君也說有待爭取，又陷入不確定的環境，對產業造成影響。

國內紡織產品關稅若再疊加後，將高於南韓競爭對手。彰化伸港休閒品牌服飾代工業者指出，國內紡織廠有一半接美國訂單，一般毛利率大約百分之廿至廿五，若對美關稅再疊加，等於快吃掉利潤，現在不太敢接單，已出現周休三至四日。

台灣蘭花產銷發展協會秘書長曾俊弼表示，競爭對手荷蘭雖然也同樣是百分之十五，但荷蘭的蘭花產業更早就已經落腳美國，有些價格也更低，如何進一步布局美國也是台灣蘭花業者的重點工作，否則百分之十五的關稅已經把毛利都吃掉了。

農業部長陳駿季表示，有關蝴蝶蘭的部分，在一二二條款的暫時性關稅下，全球的立足點是一樣，台灣仍有機會能夠繼續布局美國市場，後續將與美持續溝通，確保我國農產品銷美享有ＡＲＴ待遇。

台美關稅 對等關稅 工具機 紡織廠

