觀察站／關稅變局 未見政府作為

美國總統川普的關稅大戲一幕接一幕，才剛被聯邦最高法院推翻吵嚷將近一年多的對等關稅，立刻搬出不需經過調查的「一二二條款」，對全球各國繼續加徵臨時關稅，官員還揚言將啟動「三○一條款」調查。我方官員坦言，川普政府的政策方向不會改變，現在只是在重新尋找新的法律、政策工具，繼續達成關稅政策的目標。

面對歷經十個月談妥的對等貿易協定又出現變數，行政院一整個周末密集開會，眼看立法院開議在即，行政院周一深夜發出新聞採訪通知，昨天一早趕在卓揆施政報告前，由副院長鄭麗君領銜出面說明，卻因時間短促，官員說明與媒體提問遭壓縮。

面對新的變局，外界關切：產業影響程度究竟如何？有無需要新的扶助方案？原定開放進口關稅減讓的汽車、牛肉、乳製品等上千項農工產品是否受影響？計畫對美採購的四八四億元能源、民航機及發電設備等計畫，是否還會持續？

但任憑外界怎麼追問，行政官員始終避重就輕，鄭麗君只是一再反覆強調「台美簽訂的對等貿易協定ＡＲＴ是最有利的基礎」；我方的目標是「確保產業取得的『相對優勢』和『最佳待遇』。

面對的美國關稅政策一變再變，我方卻是「逆來順受」，然而，在川普的關稅大棒下，台積電持續加碼投資已令各方擔憂神山「走山」，官員卻說「神山的主峰還在台灣」，卻不提跟著出走的就業機會及與產值；至於產業投資加政府信保五千億元的「台灣模式」，則被美其名是互補拉抬的「黃金計畫」，實則卻是我方單向的輸出。

然而，政府在包裝喊話、粉飾太平之外，究竟能給全民甚麼實質的信心？尤其對比與我們在許多產業都是主要競爭對手的南韓，該國海關已經擬定退稅指引，我方政府除了「期待」、「繼續爭取」等空泛的口號外，還有什麼實際的作為？也難怪產業會瀰漫一片焦慮，有這樣的政府，不令人焦慮嗎？