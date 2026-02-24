美國122條款上路恐風雲變色？龔明鑫：相較去年狀況已改善

美國川普政府因應聯邦最高法院判決，對全球啟動150天10%臨時關稅，並宣布未來將調高至15%。經濟部部長龔明鑫24日出席行政院記者會指出，根據智庫總體影響評估，在排除232項目下，初步估算美國對全球加徵122條款臨時關稅15%（疊加MFN）對我國出口、產值、GDP及工業就業雖有負面影響，但相較於2025年課徵的20%暫時性對等關稅，推估結果已有所改善。

龔明鑫表示，若將232項目納入考量，因我國在232項目已取得最優惠待遇，且半導體出口零關稅，對我國經濟數據的正向效果將更明顯，台美對等貿易談判若能達成15%且不疊加MFN的成果，對我國產值與就業將帶來正面效益。

個別產業影響部分，龔明鑫以工具機為例，關稅將從去年的24%降為19%。雖然相較於日本的17.6%與韓國的15%仍偏高，但與去年台灣24%對比日韓15%的巨大落差相比，差距已大幅縮減。其他如機械、手工具、水五金、塑膠、紡織、自行車及醫療器材等產業，情況大致相同，關稅差距仍有努力空間。

汽車零組件方面，龔明鑫說，透過談判已爭取到與其他國家公平競爭（15%且不疊加MFN），且232條款產品不受此次美國最高法院判決影響，大幅減緩產業面對美國政策的不確定性。龔明鑫表示，政府需堅持談判成果，讓產業能在立足點平等的基礎上競爭。

為支持產業抗壓，經濟部已編列460億元韌性特別預算，辦理「外銷貸款優惠保證加碼」、「中小微企業多元發展貸款加碼」、「研發轉型補助」及「爭取海外訂單」等四大措施。依據經濟部統計，目前申請案件已超過3,000件，通過約1,500件。

除了特別預算，2026年政府中央總預算也編列100億元，用於中小微企業的實質多元振興與輔導。經濟部呼籲預算盡速通過，以利業者運用相關措施，提供產業最大的協助。