因應美國關稅變局 中經院長連賢明：好協議比好時機更重要

經濟日報／ 記者歐芯萌／即時報導
中經院院長連賢明。圖／聯合報系資料照
應對美國關稅最新情勢，中經院院長連賢明24日於民進黨直播節目《午青LIVE》指出，台美已談成的協議已處於不錯位置，他舉相親為例「不要再說下一個會更好」，好的協議其實比好的時機重要，呼籲台美協議不應貿然重談，以避免陷入更不利的處境。

近日美國最高法院裁定川普政府援引《國際緊急經濟權力法》（IEEPA）推動的「對等關稅」違憲，美方隨即改依《1974年貿易法》第122條宣布全球加徵15%關稅銜接。

連賢明指出，雖然美國最高法院裁定 IEEPA 違憲，但台灣輸美產品受影響最深的其實是「232條款」，尤其是包含半導體在內的國安產業。

他解釋，台美先前已達成企業投資與信用擔保各2,500億美元的協議，以此換取美方在232條款下給予台灣「最惠國待遇」。這代表未來不論美國與哪一國簽署更優厚的條件，台灣都將自動享有。而IEEPA失效僅影響「對等關稅」的法源，232條款並未受到影響。

連賢明示警，若此時貿然停止或推翻台美協議，台灣將面臨兩大風險：第一，台灣已承諾大規模對美投資，若違約可能招致美方針對特定產業報復課稅；第二，台灣去年是對美第四大順差國，極易被列入 301 條款調查名單，屆時關稅將失去15%上限保護。

對於外界關注是否應趁法律變動時機要求重談，連賢明強調，目前國際上並無其他國家提出重談要求，若台灣此時提出，將是第一個挑戰川普總統的國家。

連賢明直言，台灣的外交處境特殊，無法與川普直接對話，且談判還連動中國因素；再加上122條款僅為過渡，未來美方手段可能變本加厲，因此，有好的結果就應盡快定案，不應糾結於時機點，他也舉相親為例，「不要再說下一個會更好，只要碰到好的對象就該趕快」。

連賢明表示，台灣受限於國際處境，自加入WTO後難有大型經貿協議；透過此次協議，台灣不僅能與美方建立準 FTA 關係，更有助於傳統產業透過對等關稅優惠，將競爭條件拉至與日、韓齊平。

他重申，這次是很好的協議，若這樣要重談，台灣等同於是主動撕毀協議，未來台美合作時美國都會記得這一點，後續合作會十分不利。

