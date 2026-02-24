美關稅再掀波瀾 紡織業：壓力爆表不敢接單「關稅幾乎吃掉利潤」

在行政院說明美國依據「貿易法」第122條款發布15％新行政命令後，並調整部分豁免品項，台灣產業界再掀波瀾。原先台美貿易協定談妥的1811項工業產品中，有444項未列入此次豁免清單，經濟部評估，一般化學、建材、紡織成衣、運輸工具及機械等產業首當其衝。彰化有成衣業者嘆，幾乎沒有競爭力。

彰化伸港一間休閒品牌服飾代工廠表示，122條款加徵後，對美出口關稅來到23.7％，相較韓國高出8.7％，競爭壓力明顯升溫。國內紡織廠約有一半仰賴美國訂單，以成衣廠常見毛利率20至25％計算，關稅23.7％幾乎吃掉全部利潤，「現在不太敢接單」，因容錯率太低，只要出一點差錯就可能倒貼，不少同業已出現一周僅開工三、四天的情況。

彰化一家老字號紡織大廠業者也表示，原本過年前在確認美國關稅未再提高後，打算恢復對美國市場布局，但年後市場卻出現反轉，傳出關稅可能再度調升，但在資訊不明朗下，也無所適從。

業者分析，近期觀察市場動向與外貿展中發現，美國與中國關稅的變化已促使中國紡織業者積極轉往歐洲布局。相較之下，台灣政府雖努力與美國洽談，但中國業者早已大量進入歐洲市場，甚至不惜低價或虧本搶進，歐洲在地紡織業也造成衝擊。這也讓國內幾家原本打算拓展歐洲市場的國內紡織廠因市場時機已晚而被迫放棄計畫。