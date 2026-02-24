連賢明：重談等同撕毀 台美好協議比好時機更重要

美國對等關稅無效，改引122條款徵收全球15%關稅且疊加MFN稅率。中經院長連賢明今天表示，台美已談成的協議已處有利位置，好的協議其實比好的時機重要，232條款成果關鍵，勿貿然重談，以免陷入更不利局面。

經談判團隊努力，台美對等貿易協定（ART）在2月中完成簽署，確立台灣對等關稅為15%不疊加及232最惠國待遇，且有逾2000項輸美產品豁免對等關稅，原預計與1月簽署的台美投資合作MOU一同送立法院審議，但美國關稅出現變局，在美國最高法院裁定美國總統川普援引1977年「國際緊急經濟權力法」（IEEPA）加徵的對等關稅無效後，川普簽署公告引用「122條款」對全球徵收10%關稅，隨後更追加至15%。

連賢明今天在民進黨發言人韓瑩主持的直播節目「午青LIVE」表示，雖然美國最高法院裁定IEEPA違憲，但台灣輸美產品受影響最深的其實是232條款，尤其是包含半導體在內的國安產業。

他說，台美先前已達成企業投資與信用擔保各2500億美元的協議，以此換取美方在232條款下給予台灣最惠國待遇。這代表未來不論美國與哪一國簽署更優厚的條件，台灣都將自動享有。

連賢明表示，IEEPA失效僅影響「對等關稅」的法源，232條款並未受到影響。若此時貿然停止或推翻台美協議，台灣將面臨兩大風險：第一，台灣已承諾大規模對美投資，若違約可能招致美方針對特定產業報復課稅；第二，台灣去年是對美第四大順差國，極易被列入301 條款調查名單，屆時關稅將失去15%的上限保護。

外界關注是否應趁法律變動時機要求重談，連賢明說，目前國際上並無其他國家提出重談要求，若台灣此時提出，將是第一個挑戰川普的國家。

他認為，台灣外交處境特殊，無法與川普直接對話，且談判還連動中國因素；再加上122條款僅為過渡，未來美方手段可能變本加厲，因此有好的結果就應盡快定案，不應糾結於時機點，他也舉相親為例，「不要再說下一個會更好，只要碰到好的對象就該趕快」。

連賢明表示，台灣受限於國際處境，自加入WTO後難有大型經貿協議；透過此次協議，台灣不僅能與美方建立準FTA（自由貿易協定）關係，更有助於傳統產業透過對等關稅優惠，將競爭條件拉至與日、韓齊平。

他說，這次是很好的協議，若要重談，台灣等同主動撕毀協議，未來台美合作時美國都會記得這一點，後續合作會十分不利。

韓瑩表示，這次台美達成的協議實質上是「類FTA」等級，是台美經貿重要里程碑。若隨意推翻，將對未來台美雙邊合作產生重大的負面影響。