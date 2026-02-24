聽新聞
川普關稅變局 蔣萬安呼籲賴清德總統首要關鍵是這10字
美最高法院判川普對等關稅違法，台中市長盧秀燕今受訪提醒賴總統，花20兆代價簽署的ART是否還有效應說清楚，業界非常焦慮。北市長蔣萬安今也表示，不管中央或地方政府其實首要就是「要產業安心、讓勞工放心」。目前整個關稅都還持續變化中，政府重大政策都應「資訊透明、社會對話、而且要完整評估」。
蔣萬安說，目前社會各界對整體局勢變化、接下來怎麼走，都還是有很多疑問，包括日前中央與美方簽署的ART有沒有效，影響層面有多少，都應該清楚跟國人說明。
蔣萬安今天下午主持公安會報，媒體問蔣，台中市長盧秀燕認為關稅中央沒講清楚，是否在幫忙降低對手可能鄭麗君的威風？蔣萬安表示，美國關稅政策還在變化、都在調整，去年當川普第一時間宣佈對等關稅時，他就說「心在勞工、共赴國難」，也就是要共同面對挑戰。
媒體追問，如果民進黨派鄭麗君出戰北市長選戰，問蔣萬安是否有信心連任？蔣萬安透露笑容，沒有回應。
