美國關稅不確定 工具機大老黃明和：美進口商下單趨向保守影響產業

行政院今召開記者會說明關稅最新變化因應作為。經濟部長龔明鑫說，一般化學、建材、紡織成衣、運輸工具、機械業等衝擊大，尤其工具機產業關稅來到19%，對比日本的17.6%、韓國的15%，仍有努力空間，這也是未來要堅持ART的部分。

對此，工具機領導廠商台中精機董事長黃明和今表示，目前的情形又陷入一個不確定的環境中，無論美國的進口商或台灣的生產商相形都會趨於保守，對產業形成影響。

他說，美國總統川普原先推動的對等關稅措施遭美國最高法院判定違法後，川普先是說要普遍徵10%關稅，沒多久又改口15%，有沒有疊加也不確定，以及川普是否又會變仍不確定，加上立法院若真的通過原協議，美國是否一定依原案執行，行政院副院長鄭麗君也說還有待爭取，所以目前就是處在一個不確定的環境中。