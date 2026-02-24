美國關稅不確定 工具機大老黃明和：美進口商下單趨向保守影響產業

快訊

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導
工具機領導廠商台中精機董事長黃明和今表示，目前的關稅又陷入一個不確定的環境中，無論美國的進口商或台灣的生產商相形都會趨於保守。圖／本報系資料照
行政院今召開記者會說明關稅最新變化因應作為。經濟部長龔明鑫說，一般化學、建材、紡織成衣、運輸工具、機械業等衝擊大，尤其工具機產業關稅來到19%，對比日本的17.6%、韓國的15%，仍有努力空間，這也是未來要堅持ART的部分。

對此，工具機領導廠商台中精機董事長黃明和今表示，目前的情形又陷入一個不確定的環境中，無論美國的進口商或台灣的生產商相形都會趨於保守，對產業形成影響。

他說，美國總統川普原先推動的對等關稅措施遭美國最高法院判定違法後，川普先是說要普遍徵10%關稅，沒多久又改口15%，有沒有疊加也不確定，以及川普是否又會變仍不確定，加上立法院若真的通過原協議，美國是否一定依原案執行，行政院副院長鄭麗君也說還有待爭取，所以目前就是處在一個不確定的環境中。

關稅反覆貿易紅利瞬間蒸發 產業災難沒有盡頭

才在農曆年前迎來政府宣布與美國簽定台美貿易協議好消息，過完年後馬上出現變數，賞味期限不到2周。行政院副院長鄭麗君今天雖在記者會上安撫國人，美國最高法院判決無涉232條款最惠國待遇，但是與傳產相關的關稅不能享有原本談定的15%不疊加好處卻是事實。對企業經營來說，最大殺手莫過高度不確定性，這場關稅風暴只要結果不確定，都是產業的災難，目前還看不到盡頭。

