對等關稅失效122條款上路 台灣影響與因應重點一次看

美國對等關稅無效，川普政府改引用122條款徵收全球15%關稅且疊加MFN稅率。美國關稅政策多變，對剛於2月13日簽署完成對等貿易協定（ART）的台灣以及全球經濟投下變數。

面對對等關稅失效後，美國總統川普援引的122條款，及後續可能採取的232以及301等調查，行政院副院長鄭麗君今天率領政務委員楊珍妮、國發會主委葉俊顯以及經濟部長龔明鑫等，公開說明122條款對台灣產業的影響，強調會與美國持續磋商，確保台灣能享有已經完成簽署的ART優惠。

以下是行政院記者會關鍵問答：

為何美國對等關稅失效，改引122條款徵收全球15%稅率？

主要是美國最高法院20日裁定，國際緊急經濟權力法（IEEPA）並無授權總統徵收關稅的權力，形同宣告總統川普去年實施廣泛的對等關稅法源無效。

不過川普隨即引用1974年貿易法第122條，對全球開徵15%進口關稅且疊加MFN稅率。

鄭麗君說，政府在美國最高法院裁定出爐後立即啟動情勢研析、行政院卓榮泰21日也召集7小時會議啟動應變機制，且與美方政府保持聯繫，理解到美方已啟動替代方案如「122條款」、「301條款」調查，以及可能的232條款調查項目。

台灣簽署的ART與投資備忘錄將何去何從？

鄭麗君指出，美國最高法院裁定無涉232條款，因此台美投資合作MOU中取得的232條款下相關關稅優惠待遇、最惠國待遇都不會改變，例如已經制定稅率的汽車零組件、木材家具、航空零組件等，且未來美國可能公布的半導體及衍生物產業關稅，台灣也預先取得配額內豁免、配額外15%的最惠國待遇。

此外，雖然美方啟動122條款等替代方案，但台美洽簽的ART是有利基礎，台灣要鞏固已取得的談判好結果；且台美雙方都認為ART是互惠互利，未來政府會努力確保ART的優勢，積極與美方溝通，確保談判成果不變，但這不是重啟談判。

川普政府援引122條款影響如何，還有其他手段嗎？

美國總統川普改採「1974年貿易法」第122條，對全球統一徵收15%關稅且疊加既有最惠國待遇稅率（MFN），最長為期150天，若經國會同意能再延長。

鄭麗君強調，ART爭取到15%關稅不疊加MFN是相對好的待遇，且122條款對台灣爭取到攸關半導體關稅的232優惠待遇不會有影響；美方採行122條款，對台灣的衝擊會比2024年實施對等關稅前來得高，將導致台灣出口金額、產值、GDP、工業就業人數呈現負數。

除關稅疊加差異，鄭麗君舉例，原先ART中豁免品項達2072項，但美方引用122條款的行政命令中，就少了27項對台灣非常重要的農業產品專屬豁免，例如蝴蝶蘭；工業產品也減少444項，包括藥用化學品、印刷品等，而且行政命令都還有變動可能。

至於122條款外是否有其他手段，鄭麗君說，為重建關稅政策，美國可能對各國啟動「1974年貿易法」301條款貿易調查，後續也要關注「1962年貿易擴張法」232條款的項目是否可能增加、以及「1930年關稅法」的338條款等。

美國引用122條款對台灣產業與經濟衝擊為何？

對於產業影響部分，經濟部長龔明鑫指出，和2024年對等關稅實施前相比，一般化學、建材、紡織成衣、運輸工具、機械業等衝擊較大，至於汽車零組件因屬於232條款項目，不受新變動影響，今年總體工業產品狀況仍會較去年好。

農業部長陳駿季則說，毛豆銷美關稅變成18.8%，高於ART的15%；蝴蝶蘭則無法享有ART零關稅，但銷美關稅15%與競爭對手國荷蘭相同。

至於GDP影響面向，國發會主委葉俊顯表示，相比去年20%並疊加MFN情境，目前稅率對今年經濟成長率約增加0.08個百分點，而若納入台灣在232條款最惠國待遇情境，則可增加0.18個百分點。換言之，即使美國關稅產生變化，台灣經濟成長依舊有助力。

美啟動301調查、若增加232調查項目對台灣影響為何？

301條款部分，美國301條款主要是調查他國不公平貿易行為，這次主要以藥品定價、強迫勞動問題及食品（如海鮮、稻米等）貿易做法等作為調查項目。鄭麗君說，301啟動調查的項目在台美ART談判中已經有相當共識，後續美方若以301或是其他法律安排來取代對等關稅法源，推測會因與各國簽署協議的共識程度高低而有所不同，目前已簽署的ART是良好基礎。

至於232條款，鄭麗君強調，台美投資合作MOU中優惠不受影響，且MOU中也有但書，未來就算美方增加232條款的調查項目，台美也能持續磋商，爭取相關優惠待遇，減緩台灣產業所面對的不確定性。

ART與投資MOU規劃何時送立法院審議？

對於ART、投資MOU以及衝擊影響評估送立法院審議時程，鄭麗君表示，將在與美方聯繫溝通確認後，兌現過去承諾，將ART、MOU的文本以及衝擊影響評估併同送交立法院審議，不會脫鉤處理。