卓揆揭122條款關稅15%疊加 藍黨團力促「技術保護條例」

行政院長卓榮泰24日赴立法院施政報告並備質詢。他表示，現在「122條款」全世界通用是15%疊加，我方會持續確保已簽署的MOU、ART最優惠待遇仍有效。國民黨立院黨團總召傅崐萁質詢時說，希望政院提出「國家安全及核心技術保護條例」，否則國民黨團會提出自己的版本。

有關我方跟美國簽署ART是否有效，卓榮泰答詢時說明，我方跟美國簽署的ART，在全世界來看，已經取得最優越的、相對的、最優惠的待遇。美方在因應最高法院的判決之後，還在調整其內部程序，我方會主張這種簽署雙方達成協議，應該繼續有效而且被尊重。

傅崐萁則提到，這個條例經過美國最高法院判定，是違憲的。卓榮泰解釋，是判定違法（並非違憲），意即違反美國國內的法律，雙邊所談的是基於國際上的談判。

卓榮泰也說，美國現在採取122條款，全世界通用是15%疊加。所以，我方如果主張ART簽訂，15%不疊加，那是比較有利的。我方會向美方確保、爭取，已經簽署的MOU跟ART當中得到最優惠待遇繼續有效，「這不是重啟、不重啟談判問題」。

對於高科技產業赴外投資，傅崐萁表示，台灣競爭力核心就是IT產業，因此他請行政團隊在一個月之內，提出「國家安全及核心技術保護條例」並送到立法院，包括晶片半導體外移、先進製程數量限制、法規及出境管制、研發與人才留根、對外投資審議等項目。

卓榮泰回應，這些內容確實相當重要，政院也有許多相對應的措施跟法律，正在進行，「我可以把它整合起來，哪裡有缺失就來補強」。這些相關內容，政府已經有相關法律在因應處理，若有該修法、立法的部分，就來處理。產業自主的全球布局，將來執行還是經過政府的程序進行。

傅崐萁強調，針對「國家安全及核心技術保護條例」，政院若無提出版本，國民黨團將會提出自己的版本。卓榮泰認為，若國民黨團能提出「不違憲、不違法、可執行」版本，那行政院願意來討論。

傅崐萁另詢問，已經簽署的MOU，對美採購投資848億美金，可否由美方負責提供相關貸款？經濟部長龔明鑫說，如果是採購的話，國營事業本來就有編預算；企業方投資可以用自己的資金，若貸款會有國家保證，我方政府也會協助企業向美方貸款。

傅崐萁追問，對美投資是否可以請美國政府輔導，讓美國重大金融機構IPO相關產業？確保台灣的本金不會流失，也確保每一年利益的保障。龔明鑫表示，企業投資一定會做詳細的投資報告，如果確定啟動投資，政府一定會協助。

對於傅崐萁質疑，對美談判還有多少事項，大家不知道？卓榮泰說，基於國際談判慣例，關稅協議會向國人做說明報告，最終還要送到國會來審議，所以不必擔心，一切都攤在陽光之下，政府會秉持國家跟產業最大利益。將就雙方談定的文本內容，來當做雙邊未來必須執行的項目。