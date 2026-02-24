美關稅變局 卓榮泰：爭取台美對等貿易協定持續有效

快訊

中央社／ 台北24日電

美國關稅出現變局，行政院長卓榮泰今天表示，政府相信台美對等貿易協定是雙方已簽署達成的協議，應繼續有效且被尊重，將來應被公平執行，會跟美方爭取，確保台美對等貿易協定持續有效。

美國最高法院日前裁定美國總統川普（DonaldTrump）根據「國際緊急經濟權力法」（IEEPA）對各國課徵對等關稅逾越職權後，川普隨即援引不同法條宣布對進口商品徵收新的15%全球關稅。

立法院上午邀請行政院長卓榮泰提出施政方針及施政報告並備質詢。國民黨立法院黨團總召傅崐萁詢問，台美對等貿易協定（ART）是否有效。對此，卓榮泰表示，美方現在還在調整內部程序，還要再探聽美方的政策方向。

卓榮泰指出，行政院相信也要求，台美對等貿易協定是台美雙方已簽署達成的協議，應該繼續有效且被尊重，將來應該被公平執行。

傅崐萁詢問，台灣是否會被疊加新的關稅。卓榮泰表示，台灣已經取得相對的優勢跟優惠待遇。目前美國依據「貿易法」第122條，全球通用的關稅是15%且疊加，而台灣主張台美對等貿易協定的簽訂，關稅15%不疊加是比較有利的。

傅崐萁詢問，行政院副院長鄭麗君稍早宣布不會跟美方重啟談判，不在美國貿易擴張法第232條款中的台灣產業要何去何從。

卓榮泰表示，針對已跟美方簽署的台美對等貿易協定、台美投資合作備忘錄，行政院要向美方確認，確保當中的最優惠待遇繼續有效。

卓榮泰指出，現在不是跟美方重啟談判的問題，因為政府爭取回來的關稅15%不疊加也還沒生效，國會還沒有通過，美方的行政命令也還沒生效。政府會爭取台美對等貿易協定持續有效，只要維持台美對等貿易協定，台灣的競爭力都會在。

台美關稅 對等關稅 卓榮泰

