防台積移山 傅崐萁嗆提國安技術保護條例 卓榮泰：歡迎不違憲版

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
行政院長卓榮泰（右）上午到立法院會進行施政報告並備詢，與國民黨團總召傅崐萁（左）等人致意。記者林澔一／攝影
行政院長卓榮泰（右）上午到立法院會進行施政報告並備詢，與國民黨團總召傅崐萁（左）等人致意。記者林澔一／攝影

美台日前簽署對等關稅協議（ART），牽動台積電產業外移憂慮。國民黨立院黨團總召傅崐萁今在立院質詢時詢要求，政院在一個月內提出「國家安全與核心技術保護條例」草案。行政院長卓揆答詢表示，歡迎提出不違憲版本，現行已有相關法律與措施，行政院可整合檢視不足處補強。

今為立法院新會期開議首日，卓榮泰率內閣赴立院備詢，美台關稅談判成重點。傅崐萁質詢，行政院副院長鄭麗君已表明不重啟談判，非232條款產業如何因應？政府對15％關稅已超過48小時未有明確作為。卓榮泰表示，目前重點並非是否重啟，是確保已簽署的MOU、ART取得最優待遇並維持效力，外界應給談判團隊基本信任與支持。

傅崐萁也問，台灣對美國農產品降至零關稅，牛肉、乳製品、玉米等將面臨衝擊，政府如何因應？卓榮泰表示，政府已守住稻米、牡蠣、紅豆與大蒜等關鍵項目，並設置300億元農業支持基金，將依受衝擊程度調整補貼措施。

由於開放美牛等美國畜產品，傅崐萁質疑瘦肉精殘留標準是否將由0.04放寬至0.09？卓榮泰表示，政府以國人健康為最高前提，在科學根據、國際標準下與國際接軌，美國牛肉已被認定為風險可忽略國家地區，且相關肉品不會進入校園營養午餐。傅追問，基改食品有多少要放進來？卓揆確定地表示沒有。

本次美台關稅談判中，台積電赴美設廠動向也成關注焦點。傅崐萁質疑台積電赴美投資程序是否完備，投審會、金管會與央行是否同意？卓榮泰表示，產業全球布局屬企業自主，實際執行仍須依政府程序審查，澄清政府並未替企業簽約，而是尊重企業決策，也將推動AI新十大建設，確保核心技術與產業根留台灣。

傅崐萁當場要求行政院一個月內提出「國家安全與核心技術保護條例」，包括先進製程數量限制、出境管制與人才留根機制，若行政院未提案，國會將提出版本。卓榮泰表示，歡迎提出不違憲、不違法、可執行的，現行已有相關法律與措施，行政院可整合檢視不足處補強。

傅崐萁質疑，新簽MOU牽涉848億美元採購與投資，政府是否協助企業取得融資與保障？經濟部長龔明鑫表示，採購本有既定程序，若屬重大投資，企業向國家或美國銀行貸款，政府可協助、提供必要保證，未來若啟動投資計畫，政府將配合完善規畫。

