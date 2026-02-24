卓榮泰：爭取美台ART繼續有效 遠好過122條款15%疊加

行政院長卓榮泰今與內閣團隊赴立法院施政報告並備質詢。美台對等關稅協議（ART）完成簽署，但美國最高法院推翻美國總統川普推出的「對等關稅」，國民黨立院黨團總召傅崐萁質詢問美台ART是否有效。卓榮泰表示，會爭取美台ART繼續有效，「15%不疊加」遠好過「1974年貿易法」第122條「15%疊加」。

今為立法院新會期開議第一天，卓榮泰率內閣團隊備詢。傅崐萁質詢開始，先批政府在與美國談判關稅過程黑箱，他請行政院副院長鄭麗君上台備詢。立法院長韓國瑜對此表示，除行政院長請假未能列席外，由副院長代為答詢，原則上副院長不上台備詢。傅表示過去都有上台，他尊重韓國瑜裁示，但他認為鄭麗君應主動表達意願釋疑。

傅崐萁問卓榮泰，美台ART是否有效？卓揆表示，立法院在3月3日已排定關稅談判專案報告，當天鄭麗君是否能依例上台，要請韓國瑜還有大家來決定，過去是可以，所以今天並非鄭麗君副不上。傅說，是不是專案報告都可以上台，有信心就應該上台。卓揆說，這不是鄭麗君有沒有信心，政務委員楊珍妮也可以上台嗎？這是規定問題。

卓榮泰表示，我方跟美國簽署的ART，在全世界來看，已取得相對優勢跟優惠待遇。美方現在對於美國最高法院判決後，還在調整其內部程序，「我們會相信、主張，而且會要求，這種雙方簽署、達成的協議應該繼續有效且被尊重。那麼將來必須要配合執行。」

傅崐萁質疑，經過美國最高法院判定違憲，如此條例認為有效？卓榮泰回應，是判定違法，違法是違反美國國內法律。傅問卓揆，有沒有看到歐盟的意思表示？卓揆說，各個國家都有不同的立場表示，也看到日韓，我方還要看美方現在政策的方向。

傅崐萁提及川普援引「1974年貿易法」第122條，加課全球關稅。對此，卓榮泰表示，如果照122條款，全世界通用是「15%疊加」，如果主張美台ART的簽定，是「15%不疊加」，是比較有利的，15%不疊加也還沒有生效，因為國會尚未通過。

傅崐萁質疑，產業該何去何從？卓榮泰表示，現在要確認跟確保簽署的ART是否繼續有效，會爭取讓其繼續有效，「15%不疊加」的內容會遠遠好過現在122條款的「15%疊加」，只要維持原來的ART，競爭力都會在，政府沒有丟包任何人。

傅崐萁提到行政院前副院長施俊吉提醒，希望在美國最高法院判決以後再來簽署，為何沒有採納？卓榮泰表示，請信任鄭麗君，不要相信其他說法，相信現任行政院副院長才了解所有狀態，看談判回來之後，國內的反應就知道了，為何要對談判團隊這樣殘忍的批評？給談判團隊一點鼓勵有那麼困難嗎？