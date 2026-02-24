鄭麗君：待美部明朗化 台美協定文本、投資備忘錄再送國會審議

行政院今開對美關稅最新因應記者會，媒體關切台美貿易協定（ART）文本何時送國會、台美投資備忘錄（MOU）是否與ART脫鉤送國會審議？行政院副院長鄭麗君回應，她評估美方先以122條款作為過渡性措施，待其他法律途徑取代原有法律依據，推測將反映已簽署國家跟未簽署國家之間的不同，而我政府承諾ART、MOU併送國會審查、提出影響評估，承諾不變，但時程須待美方內部明朗化。

鄭麗君回應，美方正在重建對等關稅遭判失效後的法律工具，待美方法律工具釐清重建後，會進一步地向已簽署貿易國家聯繫，台美雙方會密切地保持聯繫；國際緊急經濟權力法（IEEPA）法律依據失效後，美國總統川普宣布122條款，是無需經過調查程序便可立即啟動的行政命令，美國優先以122條款徵收關稅且適用各國。

鄭麗君指出，從美國貿易代表葛里爾聲明及美財政部長貝森特發言來看，122條款是一個過渡性、階段性且全國一致性的關稅政策，所以沒有反應出已簽署、未簽署國家之間的差異。不過美方政策存在變動性，自己作為台灣談判代表，無法為美方還沒有決定、或未來可能變動說明，但是看到122條款從10%，不到24小時提高到至15%，未來變動性仍然存在。

鄭麗君說，後續葛里爾所提及的301條款是對各國啟動調查，許多調查項目在台美貿易協定（ART）談判中，台美已有相當共識，因此她評估美方先以122條款對全球課徵15%加MFN稅率，作為過渡性措施；後續相關不論是301條款或安排其他法律途徑，取代IEEPA法律依據，她推測會反映出已簽署國家跟未簽署國家之間的不同，而台美已經洽簽ART是有利的基礎，要鞏固這個好的談判結果。

至於台美投資備忘錄（MOU）部分，鄭麗君表示，目前判決無涉232條款，所以MOU所取得的最惠待遇是不會變動。但在談判過程中，對等關稅跟232條款，也就是ART跟MOU，兩者是並行的，我方政府有承諾ART跟MOU要同時併送國會、提出影響評估，這點承諾不變。但送國會審議時程，待美方內部研議明朗化，給予我方充分說明，到時才比較能確保未來台灣取得相對優勢跟最佳待遇不變，因此鞏固ART是未來努力目標。