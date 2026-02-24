快訊

宜蘭近海規模5.6地震2縣市收國家警報 氣象署：去年東部海域規模7餘震

台股站穩34,700點大關！五天狂飆2,917點、台積電再創天價

Gemini超調皮！他請AI整理YouTube網址竟被「瑞克搖」 遭識破還裝無辜

聽新聞
0:00 / 0:00

鄭麗君：待美部明朗化 台美協定文本、投資備忘錄再送國會審議

聯合報／ 記者劉懿萱李人岳／台北即時報導
川普重啟關稅政策再度引發全球爭議，行政院上午召開「關稅最新情勢說明記者會」，針對ART權益15%關稅不疊加的協定，未來是否能繼續保有？副院長鄭麗君在回答媒體提問時語帶保留表示，這是未來要努力的目標。記者杜建重／攝影
川普重啟關稅政策再度引發全球爭議，行政院上午召開「關稅最新情勢說明記者會」，針對ART權益15%關稅不疊加的協定，未來是否能繼續保有？副院長鄭麗君在回答媒體提問時語帶保留表示，這是未來要努力的目標。記者杜建重／攝影

行政院今開對美關稅最新因應記者會，媒體關切台美貿易協定（ART）文本何時送國會、台美投資備忘錄（MOU）是否與ART脫鉤送國會審議？行政院副院長鄭麗君回應，她評估美方先以122條款作為過渡性措施，待其他法律途徑取代原有法律依據，推測將反映已簽署國家跟未簽署國家之間的不同，而我政府承諾ART、MOU併送國會審查、提出影響評估，承諾不變，但時程須待美方內部明朗化。

鄭麗君回應，美方正在重建對等關稅遭判失效後的法律工具，待美方法律工具釐清重建後，會進一步地向已簽署貿易國家聯繫，台美雙方會密切地保持聯繫；國際緊急經濟權力法（IEEPA）法律依據失效後，美國總統川普宣布122條款，是無需經過調查程序便可立即啟動的行政命令，美國優先以122條款徵收關稅且適用各國。

鄭麗君指出，從美國貿易代表葛里爾聲明及美財政部長貝森特發言來看，122條款是一個過渡性、階段性且全國一致性的關稅政策，所以沒有反應出已簽署、未簽署國家之間的差異。不過美方政策存在變動性，自己作為台灣談判代表，無法為美方還沒有決定、或未來可能變動說明，但是看到122條款從10%，不到24小時提高到至15%，未來變動性仍然存在。

鄭麗君說，後續葛里爾所提及的301條款是對各國啟動調查，許多調查項目在台美貿易協定（ART）談判中，台美已有相當共識，因此她評估美方先以122條款對全球課徵15%加MFN稅率，作為過渡性措施；後續相關不論是301條款或安排其他法律途徑，取代IEEPA法律依據，她推測會反映出已簽署國家跟未簽署國家之間的不同，而台美已經洽簽ART是有利的基礎，要鞏固這個好的談判結果。

至於台美投資備忘錄（MOU）部分，鄭麗君表示，目前判決無涉232條款，所以MOU所取得的最惠待遇是不會變動。但在談判過程中，對等關稅跟232條款，也就是ART跟MOU，兩者是並行的，我方政府有承諾ART跟MOU要同時併送國會、提出影響評估，這點承諾不變。但送國會審議時程，待美方內部研議明朗化，給予我方充分說明，到時才比較能確保未來台灣取得相對優勢跟最佳待遇不變，因此鞏固ART是未來努力目標。

台美關稅 對等關稅

延伸閱讀

川普關稅無效 鄭麗君：我方立場非重啟談判 盼不影響最佳待遇

民進黨誰戰蔣萬安傳僅討論2人…首選仍是「她」 綠營人士曝恐有黑馬

影／川普關稅15%不疊加仍有效？鄭麗君：這是未來努力的目標

鄭麗君：1735項產品豁免載明於貿易協定不受影響 不含蝴蝶蘭等

相關新聞

防台積移山 傅崐萁嗆提國安技術保護條例 卓榮泰：歡迎不違憲版

美台日前簽署對等關稅協議（ART），牽動台積電產業外移憂慮。國民黨立院黨團總召傅崐萁今在立院質詢時詢要求，政院在一個月內...

卓榮泰：爭取美台ART繼續有效 遠好過122條款15%疊加

行政院長卓榮泰今與內閣團隊赴立法院施政報告並備質詢。美台對等關稅協議（ART）完成簽署，但美國最高法院推翻美國總統川普推...

鄭麗君：待美部明朗化 台美協定文本、投資備忘錄再送國會審議

行政院今開對美關稅最新因應記者會，媒體關切台美貿易協定（ART）文本何時送國會、台美投資備忘錄（MOU）是否與ART脫鉤...

批政院粉飾美國關稅衝擊 許宇甄：現實數據揭產業嚴峻考驗

行政院副院長鄭麗君今早舉行記者會，說明美國關稅最新情況。國民黨立院黨團首席副書記長許宇甄表示，相關說法雖試圖以「情勢改善...

川普關稅無效 鄭麗君：我方立場非重啟談判 盼不影響最佳待遇

美國聯邦最高法院判決對等關稅違法失效，外界關切是否應該重啟談判。行政院副院長鄭麗君指出，我方立場並非重啟談判，而是基於既...

川普改祭122條款 茶、蝴蝶蘭輸美零關稅泡湯

美國對全球加徵15%關稅自2月24日起生效。農業部長陳駿季今說明，台美貿易對等協定（ART）為15%不疊加稅率，且對26...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。