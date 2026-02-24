鄭麗君：122條款不影響232優惠 續與美確認ART協定權益

美國對等關稅無效，改引122條款徵收全球15%關稅且疊加MFN稅率。行政院副院長鄭麗君今天表示，122條款對台灣帶來衝擊，但不影響台美投資合作備忘錄中攸關半導體的232條款優惠待遇，她評估已談定協議的國家如台灣，應該相對有空間能確保取得較好待遇。

對於ART、投資MOU以及衝擊影響評估送立法院審議時程，鄭麗君表示，將在與美方聯繫溝通確認後，兌現過去承諾，將ART、MOU的文本以及衝擊影響評估併同送交立法院審議，不會脫鉤處理，且只要台美有新的聯繫進度，政府都會適時對外說明。

經談判團隊努力，台美對等貿易協定（ART）在2月中完成簽署，確立台灣對等關稅為15%不疊加及232最惠國待遇，且有逾2000項輸美產品豁免對等關稅，原預計與1月簽署的台美投資合作MOU一同送立法院審議，但美國關稅出現變局，在美國最高法院裁定美國總統川普援引1977年「國際緊急經濟權力法」（IEEPA）加徵的對等關稅無效後，川普簽署公告引用「122條款」對全球徵收10%關稅，隨後更追加至15%。

鄭麗君今天率相關部會代表舉行記者會說明，政府在裁定出爐後立即啟動情勢研析、行政院卓榮泰21日也召集7小時會議啟動應變機制，且與美方政府保持聯繫，理解到美方面對對等關稅法源失效，但已啟動替代方案如「122條款」、「301條款」調查，以及可能的232條款調查項目增加等。

鄭麗君說明，台灣是美國第6大逆差國，台美過去10個多月談判，都是一併談對等關稅跟232條款，以2024年為例，輸美總金額76%產品是適用「232條款」已調查或正在調查中的項目，其餘占輸美總金額24%則是適用原對等關稅。

不過對等關稅因美國最高法院20日裁定失效，鄭麗君解釋，這項判決無涉232條款，因此台美投資合作MOU中取得的232條款下相關關稅優惠待遇、最惠國待遇都不會改變，如已經制定稅率的汽車零組件、木材家具、航空零組件等，且未來美國可能公布的半導體及衍生物產業關稅，台灣也預先取得配額內豁免、配額外15%的最惠國待遇。

她還表示，MOU也載明，未來就算232條款項目增加，台美也將持續磋商，爭取相關優惠待遇，藉以減緩台灣產業所面對的不確定性。

鄭麗君強調，122條款對台灣爭取到攸關半導體關稅的232優惠待遇不會有影響，ART爭取到15%關稅不疊加是相對好的待遇，但美方以122條款將全球關稅追加至15%且要疊加MFN稅率，雖然比去年8月起適用的20%疊加MFN來得好，但對台灣的衝擊仍比2024年實施對等關稅前來得高，將導致台灣出口金額、產值、GDP、工業就業人數呈現負成長。

除了關稅疊加差異外，她還舉例，像是原先ART中豁免品項達2072項，但美方引用122條款所發出的行政命令中，就少了27項對台灣非常重要的農業產品專屬豁免，工業產品也減少444項，如蝴蝶蘭、藥用化學品、印刷品等，而且行政命令也都還有變動的可能性。

面對變數，鄭麗君說，台美會持續保持聯繫，美國政府初步承諾會在後續作法研議出爐後，通知包括台灣在內已簽署貿易協議的國家，台灣則會積極與美方聯繫溝通，確保台灣取得的具相對優勢最佳待遇。

鄭麗君強調，評估已經達成協議的國家應該相對有空間能夠確保取得較好的待遇，政府也將持續確保台灣產業的相對優勢以及最佳待遇，爭取國家及產業最大利益，「我們的目標始終不變」。