擁抱交棒！柯建銘卸「萬年總召」 蔡其昌接掌民進黨團

台大醫院傳火警！外部施工明火觸動病房警鈴 院方「水平疏散」病人

川普國情咨文演說壓力爆棚！不滿意度達60% 演說重點搶先曝光

川普祭112條款蝴蝶蘭等無法享有零關稅 業者：15%稅率已吃掉毛利

聯合報／ 記者李柏澔／台北即時報導
台美對等貿易協定（ＡＲＴ）爭取到27項專屬台灣豁免，如蝴蝶蘭等，但川普日前宣布的122條款無提供任何國家保障豁免品項，蝴蝶蘭也非專屬豁免品項。圖／本報系資料照
台美對等貿易協定（ＡＲＴ）爭取到27項專屬台灣豁免，如蝴蝶蘭等，但川普日前宣布的122條款無提供任何國家保障豁免品項，蝴蝶蘭也非專屬豁免品項。圖／本報系資料照

日前談妥的台美對等貿易協定（ＡＲＴ）被美國最高法院判決無效後，美國總統川普改引「貿易法」第122條對全球課徵15％關稅，其中蝴蝶蘭等不再享有專屬關稅豁免。蝴蝶蘭業者表示，15%的稅率已經吃掉毛利，但也樂觀指出，15%還有疊加最惠國待遇（ＭＦＮ）稅率，只要總體稅率比其他競爭對手低，還是能有穩定的訂單。

台灣蘭花產銷發展協會秘書長曾俊弼表示，無論是一開始的32%到暫時性稅率20%，以及現在的15%，銷售壓力一直都存在，川普新的行政命令下來後，蝴蝶蘭就沒有專屬豁免了，競爭對手荷蘭雖然也同樣是15%，但荷蘭的蘭花產業更早就已經落腳美國，有些價格也更低，如何進一步布局美國也是台灣蘭花業者的重點工作，否則15%的關稅已經把毛利都吃掉了。

曾俊弼說，這樣朝令夕改的關稅政策並非全球樂見，15%的稅率在短時間看來也只能接受了，產業發展需要時間布局，還是期待政府要有政策繼續支持產業的過渡，而除了美國，其他海外市場的開發也要繼續進行，也希望日前簽署的台美對等貿易協定（ＡＲＴ）」可以盡速審議通過，維持零關稅優勢。

台灣蘭花育種者協會理事長周伯倚則認為，15%關稅還有疊加ＭＦＮ，競爭對手荷蘭也是如此，只要台灣蘭花的稅率比其他國家低，相信訂單還是會在台灣身上。此外，政府也一直鼓勵蘭花業者往東南亞等拓展，例如馬來西亞、印度等，而美國、日本、越南等既有市場已經持續開發，也希望未來拿出更好的品種突破競爭。

