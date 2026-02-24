美啟動15%過渡關稅啟動 台廠壓力較去年明顯緩解

美國總統川普公布的《貿易擴張法》第122條，宣布對全球加徵15%關稅24日下午將上路。對此，行政院副院長鄭麗君指出，目前美方所採取的122條款「15%疊加MFN」措施，在今日下午就會上路，這也僅是目前暫時性的過渡政策，並非最終方案，後續美方仍會透過301條款或是其他法律工具取代IEEPA原有架構，然若按照目前我國現行的關稅條件是「20%疊加的MFN」的基礎下，仍是相對較佳的稅率，但對於先前所爭去到的台美貿易協定(ART)的15％不疊加相對不好，因此我國將積極爭取ART落實。

行政院今日召開「關稅最新情勢說明記者會」，鄭麗君指出，在排除232項目下，若全球加徵15%附加費，對出口、產值、GDP及就業仍有負面影響，但優於先前20%情境，所以相較之下，ART中爭取的15%不疊加待遇仍屬較佳條件。

鄭麗君提到，現階段美方是透過《1974年貿易法》第122條款，對全球課徵附加關稅。此措施無須調查程序即可啟動，屬於過渡性安排，具有一致適用各國的性質。從美方官員發言可判斷，122條款並非最終政策，而是階段性措施，後續仍可能透過301條款或其他法律工具取代IEEPA原有架構。

鄭麗君強調，政府未來目標明確，在既有談判成果基礎上，確保台灣產業持續取得相對優勢與最佳待遇，在232條款方面，因本次判決未涉及232條款，因此我方在MOU中取得的最惠國待遇不受影響。此外，MOU已明訂，若未來232調查項目擴大，台美仍將持續磋商優惠安排，至於ART送審時程，政府將在美方政策工具明朗化後，再送進國會審議程序，以確保協議送審時能維持我方最佳利益。

經濟部長龔明鑫表示，目前雖仍較2024年未實施關稅前存在一定挑戰，但相較於去年20%暫時性關稅情境，整體環境已明顯改善，今年企業經營條件將優於去年。若以2024年完全未加徵關稅作為基準，15%關稅仍帶來部分負面影響，但與去年20%加MFN的暫時性關稅相比，現行15%水準已顯著下降，有助於減輕出口壓力。

他進一步說明，若將232條款項目納入考量，由於台灣已取得最惠國待遇，包括半導體等產品仍維持零關稅，整體影響將更加正面。

龔明鑫表示，目前政府已談判完成的條件，在各種比較情境下均具優勢。不論與2024年未課稅狀況相比、去年20%暫時性關稅，或目前15%關稅水準相比，均顯示談判成果相對有利，政府將持續爭取相關條件落實。

在產業影響方面，他指出，若以15%附加關稅情境觀察，相較2024年，部分產業仍面臨較大衝擊，包括一般化學、建材、紡織與成衣、運輸工具及機械產業，政府未來將針對這些產業提供重點支持。不過，若與去年相比，各產業整體情勢皆呈現改善。

在國際競爭條件上，龔明鑫指出，台灣整體關稅水準已由去年的約24%，降至目前約19%。去年日本與韓國已適用15%稅率，而台灣為24%，競爭落差明顯；今年雖仍略高於日韓約17.6%，但差距已大幅縮小，這也是今年環境優於去年的重要原因。

他坦言，目前仍存在19%與17.6%甚至15%之間的差距，仍是台灣後續努力爭取的方向。以手工具產業為例，主要競爭對手為越南與中國，雖然競爭優勢較過往略為縮小，但台灣仍維持優勢。塑膠、紡織及醫療器材等產業亦呈現類似情況。

汽車產業則屬於232條款項目，不受此次關稅調整影響，汽車零組件仍維持既有條件，對產業發展相對有利。

在產業支持措施方面，龔明鑫表示，經濟部推動的461項產業支持方案將持續執行，目前申請案件已超過3,000件，核准案件約1,100件，政府將持續強化對企業的支持力道。

整體而言，龔明鑫強調，雖然122條款帶來新的暫時性關稅措施，但與去年相比情勢已明顯改善，與主要競爭國的差距也逐步縮小，232條款及投資相關項目不受影響，政府也將持續爭取ART成果落實，同時加強產業支持措施，協助企業穩定發展。