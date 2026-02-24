影／川普關稅15%不疊加仍有效？鄭麗君：這是未來努力的目標

快訊

攝影中心／ 記者杜建重／即時報導
川普重啟關稅政策再度引發全球爭議，鄭麗君強調，在與美方聯繫溝通的過程，並不是重啟談判。記者杜建重／攝影
川普重啟關稅政策再度引發全球爭議，行政院上午召開「關稅最新情勢說明記者會」，由行政院副院長鄭麗君率領相關部會首長對外說明政府的因應作法。針對ART權益15%關稅不疊加的協定，未來是否能繼續保有？鄭麗君在回答媒體提問時語帶保留表示：這是未來要努力的目標。

鄭麗君說，台美雙方的共同目標，就是確保這個已簽定的協議，也就是我方取得的相對優勢及談判後的待遇，能夠鞏固並確認不變。因為雙方都認為，這是一個對雙方互惠互利的一個協議，所以雙方會努力的溝通聯繫，來確保這樣的一個談判成果，至於後續最佳待遇的安排，當然，美方現在還有工具，所以不同的法律工具，他要如何做出安排，目前仍無法確定，我們也期待在溝通聯繫當中能夠進一步了解，但是無論如何的變動，我們積極努力的目標，就是確保我們的相對優勢最佳待遇不變。

鄭麗君強調，在與美方聯繫溝通的過程，並不是重啟談判，未來會積極的了解，如何在既有ART這個談判取得的相對優勢待遇的基礎之上，持續確保我方產業取得的相對優勢。

行政院副院長鄭麗君（右）上午在「關稅最新情勢說明記者會」上，針對螢幕上所列關稅條文，不時與政委楊珍妮（左）交換意見。記者杜建重／攝影
