川普15%關稅 龔明鑫：比20%疊加有利 232項目不受影響

美國對全球加徵15%關稅自2月24日起生效。經濟部長龔明鑫今表示，美國對全球加徵122條款的臨時關稅15%且疊加MFN，相較2025年暫時性關稅是20%加MFN有利，且232項目不受此次美國最高法院判決影響，而台美貿易協定（ART）又更有利，將持續爭取。至於個別產業，工具機、機械產業還是會比主要競爭國關稅稍微高一點，也會持續努力。

美國最高法院裁定國際緊急經濟權力法（IEEPA）未授權總統徵收關稅，推翻美國總統川普以「緊急狀態」為由祭出的高額關稅，川普隨即宣布依據1974年貿易法第122條，啟動150天10%臨時關稅，並宣布提高關稅至15%，而美方列出1649項豁免臨時關稅的產品，指已徵收232關稅產品不再徵122關稅，我方透過台美投資備忘錄爭取到232條款各項關稅最惠國待遇、協商優惠待遇機制，不會因高院判決喪失權利。

龔明鑫說，以美國對全球加徵122條款的臨時關稅15%且疊加MFN評估，若排除232項目，相較2024年完全沒有對等關稅下是負面影響，但相較2025年暫時性關稅是20%加MFN，狀況較好；若考慮232項目，因為我方已經取得最優惠國待遇，我方半導體是零關稅，他國為25%，汽車零件及木材家具15%等，效果顯著。

龔明鑫指出，針對台美貿易協定（ART）相比較，不管是2024年沒有對等關稅，或是2025年臨時性關稅20%，又或是122條款實施的15%臨時性關稅，ART都比較好。換言之ART談判結果是非常好的，我方會盡力爭取並落實這樣的結果。

在各產業產值影響評估，龔明鑫說，在工具機產業來看，我方關稅從24%降為19%，與主要競爭對手國關稅日本、韓國高一點，是因為日本跟韓國去年已經是15%，但我方是24%，造成競爭條件落差非常大，但今年落差已經縮小非常多，不過還是有努力空間，也是ART要堅持的部分。

龔明鑫指出，機械產業從21.5%降到 16.5%，與我國主要競爭對手國稅率相同，或差距0.4%至1.5%，還差一點點，也是我方會持續努力的空間。手工具產業競爭對手是越南跟中國，我方仍保有競爭優勢，但優勢比原來的ART稍微縮減一點點，因為越南在原本對等關稅較高，而水五金、塑膠、紡織、醫療器材情況相似。

龔明鑫說，比較不一樣的是汽車零組件部分，因為是232項目經雙邊協議已享15%優惠，不受判決結果影響，且122條款關稅不疊加於232汽車及相館品項，也與其他國家拉平，對汽車零組件來說是非常好的結果。

至於產業支持措施，龔明鑫表示，四大措施460億會持續進行，申請案件已經超過3000件，已經核保、通過的案件約 1500 件，會持續加強對企業界的支持。

龔明鑫總結，雖然美國加徵122臨時條款，但比起去年20%疊加狀況已有改善，與其他國家落差縮小，且台美投資合作MOU中屬於232條款各項關稅最惠國待遇部分，不受此次美國最高法院判決影響，而ART部分會持續爭取，政府產業支持項目不變並持續強化。