鄭麗君：1735項產品豁免載明於貿易協定不受影響 不含蝴蝶蘭等

美國政府援引「122條款」對各國課徵臨時性關稅，行政院副院長鄭麗君說，原本對我方豁免的2072項產品中，有1735項是載明在對等貿易協定ART中，未來無論美方行政命令如何變動，對我方的豁免都不會更改。

鄭麗君說，對於美國政府援引「122條款」對各國課徵臨時性關稅，根據相關部會與民間智庫的評估結果，在排除232項目的情境下，依據122條款對全球課徵15%+MFN的稅率後，相對於2024年實施對等關稅前，當然對我國的出口金額、產值、GDP、工業就業人數的影響都呈現負數，顯示仍舊有帶來一些衝擊。

不過，相較於我方在去年8月適用的「20%+MFN」是有所改善，但台美對等貿易協定ART爭取的「15%不加徵」還是相對比較好的待遇。

鄭麗君指出，我方原本在ART中爭取到2072個品項豁免，其中農產品佔261項、工業產品佔1811項。不過在122條款的行政命令中，農產品剩下230項維持對全球豁免，其中有27項對我方非常重要的專屬豁免，就不在這次行政命令的豁免清單中。另外在行政命令中，工業產品有1367項豁免，有444項不在這次的豁免清單中。

她強調，行政命令有可能更改變動，但原來對我豁免的2072項之中，有1735項是載明在ART中，未來無論行政命令如何變動，對我方的豁免都不會更改。她舉例，例如茶葉和多數的航空器零組件，這次是在行政命令的豁免清單中，未來有變動性。原來在ART中豁免的蝴蝶蘭、要用化學品以及印刷品等，這次不再行政命令中豁免。