我方是否重啟談判爭取更佳關稅？鄭麗君回應了

美國總統川普警告任何國家若想要趁機「耍花樣」，將面臨更高的關稅懲罰。行政院副院長鄭麗君24日指出，我方立場並非重啟談判，而是基於既有談判成果，與美方保持密切聯繫，確保既有的台美貿易協定所取得的相對優勢與最佳待遇不受影響。

鄭麗君指出，先前與美方談妥的台美貿易協定以及MOU依照規定都是要送國會審議，不過目前相關文本細節仍需要再等美方確認後，修正確認完畢後再送國會審議，而這兩個部分先前也已向美方說明過會一起送到國會，將維持此原則，不會脫鉤處理。

至於未來要不要重啟談判，鄭麗君強調，雖然外界關注美國總統川普曾警告，若部分國家試圖利用判決結果重啟談判，可能面臨更高關稅壓力，但我方立場並非重啟談判，而是基於既有談判成果，與美方保持密切聯繫，確保既有協議所取得的相對優勢與最佳待遇不因政策變動而受影響。

鄭麗君說，目前美方仍在研議IEEPA法源失效後的替代法律工具，我方已第一時間展開聯繫，美方初步回應指出，正進行內部法律政策重建，待完成後將向已簽署貿易協議國家進行說明，我方會持續密切溝通。現階段美方是透過《1974年貿易法》第122條款，對全球課徵附加關稅，此措施無須調查程序即可啟動，屬於過渡性安排，具有一致適用各國的性質。

鄭麗君也提到，從美方官員發言可判斷，122條款並非最終政策，而是階段性措施，後續仍可能透過301條款或其他法律工具取代IEEPA原有架構。因此，目前122條款所採取的「15%附加MFN」措施，未反映已簽署與未簽署國家的差異，我方在ART中所爭取的「15%不疊加MFN」相對優勢，暫未體現在此過渡性政策中。惟須注意，美方政策仍具高度變動性，例如122條款稅率即在24小時內由10%調升至15%。

對於未來可能啟動的301條款調查的變數，鄭麗君說，相關的部分內容已在過去談判中取得一定共識，因此台美既有ART仍是重要基礎，美方目前，以122條款作為過渡性措施，未來可能透過301或其他工具建立新法源架構，預估最終結果將依各國與美方協議程度不同而有所區隔。

鄭麗君強調，ART對我國而言，仍具關鍵支撐作用，政府會在既有談判成果基礎上，確保台灣產業持續取得相對優勢與最佳待遇。