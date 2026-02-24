川普祭112條款對台無任何農產專屬豁免品項 蝴蝶蘭等無法享有零關稅

日前談妥的台美對等貿易協定（ＡＲＴ），雙方已達成對等關稅降為15%且不疊加最惠國待遇（ＭＦＮ）稅率的協議，更進一步爭取我國261項農產品豁免對等關稅，包括蝴蝶蘭、茶葉等。但日前零關稅突然變卦，在美國最高法院判決對等關稅無效後，美國總統川普改引「貿易法」第122條，對全球課徵15％關稅，農產品豁免項數從261項減少至230項，且無提供任何國家保障豁免品項，也無專屬台灣的豁免品項。

美國總統川普2025年4月2日宣布對等關稅措施，並於同年8月宣布20% 疊加ＭＦＮ的暫時性關稅（不同國家稅率不同），全球豁免230項，只提供有簽署協定的國家保障豁免品項，且無專屬台灣豁免品項。

台美雙邊歷經多次談判後，今年2月13日雙方簽署台美對等貿易協定（ＡＲＴ），關稅稅率為15%且不疊加ＭＦＮ，農產品豁免項數為261項，農產品部分爭取到72項台灣保障豁免，如茶葉、樹薯粉、咖啡、鳳梨、芒果、芋頭、番石榴等。另也爭取到27項專屬台灣豁免，如蝴蝶蘭、火鶴花、觀賞蛙等。

然而該對等關稅措施日前已被美國最高法院判決違法，因此該稅率不再適用，因此川普援引1974年「貿易法」第122條，將全球進口關稅由10%調高至15%，且疊加ＭＦＮ，該條文明確限制該關稅實施僅能實施150天，以及15%稅率的上限，若要延長實施則須由國會同意。而122條款中的農產品豁免項數全球豁免230項，無提供任何國家保障豁免品項。

根據美國122條款對我國農產品銷美影響評估顯示，ＡＲＴ協定下，我國享有蝴蝶蘭、火鶴、觀賞蛙等27項產品專屬豁免，因對等關稅為零，將擴大競爭優勢，但112條款下，各國關稅立足點相同，且我國未享有專屬豁免。以蝴蝶蘭為例，我銷美關稅15%與主要競爭對手國荷蘭相同，無法如ART享有零關稅。

農業部長陳駿季今早於行政院記者會指出，在這150天內，仍然有機會繼續布局美國市場，後續將與美持續溝通，確保我國農產品銷美享有ＡＲＴ待遇。