美海關停徵川普關稅 盧秀燕：產業焦慮、賴總統赴立院報告應即問即答

聯合報／ 記者陳敬丰／台中即時報導
台中市長盧秀燕（中）表示，川普關稅遭美國最高法院宣告無效、美海關也停徵，現在業界非常焦慮，建議賴清德總統到立院國情報告時即問即答，才能有效釐清。記者陳敬丰／攝影
美國對等關稅遭最高法院宣判無效，目前美國海關已停徵。台中市長盧秀燕今天表示，上午看行政院副院長鄭麗君開記者會，並沒有說清楚我方先前與美國簽約是否仍有效；她呼籲，賴清德總統赴立法院國情報告，應採取即問即答，才能有效釐清。

盧秀燕今天上午開市政會議前受訪，她說，中部各縣市以台中為首，是最大的產業出口區塊，對美國關稅的發展高度關切；美國最高法院宣布美國總統川普推動的對等關稅失效，美海關也停徵對等關稅，我國之前花了20幾兆的代價，和美國簽訂的台美關稅協定（ART）是否還有效？

盧秀燕表示，鄭麗君上午開記者會說明關稅最新狀況，她也有看，但並沒有聽到記者會中說明清楚，我國與美方簽的ART是否仍有效；對業者來說，現在出口商品到美國，到底會被課徵什麼樣的關稅，是川普政府說了算，還是美國海關說了算？這必須釐清。

盧秀燕指出，南韓政府非常積極，儘管目前各國都還在釐清，南韓海關已經先提供出口廠商退稅指引。我國之前出口到美國被課徵的關稅是否也可以被退稅？建議賴政府這幾天之內要趕快向業界提出退稅指引，讓業界爭取最有利的狀況。

盧秀燕也提出，川普表示現在要採取其他措施，啟動122條款；台美ART是15%不疊加，但若採取122條款，台灣面臨的關稅可能不是15%，而是15%再疊加，會比日韓還要高，對我國出口廠商競爭嚴重不利，現在所有業界都非常焦慮。

盧秀燕表示，立法院長韓國瑜已經邀請賴清德總統到立法院國情報告，她認為關稅事關重大，關係到國家的經濟生存戰略，建議賴總統國情報告時，應該接受「即問即答」，才能有效釐清，因為經濟及出口、貿易，是我國生存的重中之重。

媒體也詢問關於立法院遷址的看法，盧秀燕認為，她當立委時就和時任院長游錫堃積極推動立院遷址台中，當時游還到台中了解所有可能的場域，相信大家記憶猶新；後來這個想法沒有獲得民進黨政府支持，她很高興韓國瑜又提出這個議題，希望賴政府積極回應，不要再讓中部失望。

