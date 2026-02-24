快訊

開工不憂鬱！2026國定假日還有8連假 「請4休10」攻略一次看

川普祭112條款對台無任何農產專屬豁免品項 蝴蝶蘭等無法享有零關稅

大電池一定贏？外媒實測35款手機 iPhone 17 Pro Max拿第1、第2名是它

川普122條款稅率對台衝擊 國發會：對今年GDP可增0.08個百分點

聯合報／ 記者陳素玲／台北即時報導
國發會主委葉俊顯表示，美國對各國祭出15%關稅，若與去年20%+MFN情境相比，對今年經濟成長率約增加0.08個百分點。圖／本報資料照片
國發會主委葉俊顯表示，美國對各國祭出15%關稅，若與去年20%+MFN情境相比，對今年經濟成長率約增加0.08個百分點。圖／本報資料照片

美國最高法院裁定總統川普援引「國際緊急經濟權力法」（IEEPA）加徵關稅違法，川普隨對各國祭出15%關稅，國發會主委葉俊顯今日表示，若與去年20%+MFN情境相比，對今年經濟成長率約增加0.08個百分點，但若納入我國在232條款最惠國待遇，則可增加0.18個百分點。

行政院今天舉行關稅說明記者會，媒體關切美國對等關稅又出現新變數，對台灣今年總體經濟影響程度。

葉俊顯表示，台灣去年4月2日之前的關稅是2024年適用的情況，即既有稅率再疊加，4月2日之後與美方協議稅率是20%+MFN，若與去年20%+MFN，再與這次判決後美國引用的122條款是15%+MFN比較，但未考慮232條款最惠國待遇下，對今年經濟成長率約可增加0.08個百分點；若再納入232條款，則可增加0.18個百分點，但這只是指其短期，而且只單純考慮台灣情況。

葉俊顯表示，如果拉長時間軸到中長期，而且是多國模型的貿易情境，以2024年適用稅率再對比目前122條款的15%+MFN，雖然對經濟成長率仍是正面助益，但今年有正，但會比較小，今年約可增加0.01個百分點；隨時間拉長到2037年，則會增加.0.14個百分點。若再將232條款最優惠待遇納入，則2026年約增加0.1個百分點，到2037年約增加1.23個百分點。

台美關稅 對等關稅 葉俊顯 川普

延伸閱讀

川普拒退對等關稅？彭博分析勝算不大 關鍵在川普政府先前1承諾

監督外國對校園惡意影響 川普政府嚴查大學資金來源

美專家憂川普頓失關稅籌碼 習近平從容出席美中峰會

川普再啟15%關稅 分析：巴西意外成最大受益者

相關新聞

鄭麗君：1735項產品豁免載明於貿易協定不受影響 不含蝴蝶蘭等

美國政府援引「122條款」對各國課徵臨時性關稅，行政院副院長鄭麗君說，原本對我方豁免的2072項產品中，有1735項是載...

關稅優勢回原點 中部產業界：望政府爭取維持15%關稅不疊加

美國總統川普原先推動的對等關稅措施遭美國最高法院判定違法後，宣布引用「貿易擴張法」第122條款對部分進口產品課徵15%關...

鄭麗文指國民黨將積極主導對美軍購 卓榮泰：不宜由在野主導

立法院新會期今天開議，朝野黨團都將軍購特別條例列為優先法案，國民黨主席鄭麗文昨天宣稱會積極主導。行政院長卓榮泰今天表示，...

川普祭112條款對台無任何農產專屬豁免品項 蝴蝶蘭等無法享有零關稅

日前談妥的台美對等貿易協定（ＡＲＴ），雙方已達成對等關稅降為15%且不疊加最惠國待遇（ＭＦＮ）稅率的協議，更進一步爭取我...

鄭麗君：美最高法院判決不涉232條款 我方最優惠待遇不變

美國對等關稅失效，美國政府啟動「122條款」對各國開徵臨時性關稅。行政院副院長鄭麗君今天表示，美國最高法院判決不涉及「2...

川普122條款稅率對台衝擊 國發會：對今年GDP可增0.08個百分點

美國最高法院裁定總統川普援引「國際緊急經濟權力法」（IEEPA）加徵關稅違法，川普隨對各國祭出15%關稅，國發會主委葉俊...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。