川普122條款稅率對台衝擊 國發會：對今年GDP可增0.08個百分點

美國最高法院裁定總統川普援引「國際緊急經濟權力法」（IEEPA）加徵關稅違法，川普隨對各國祭出15%關稅，國發會主委葉俊顯今日表示，若與去年20%+MFN情境相比，對今年經濟成長率約增加0.08個百分點，但若納入我國在232條款最惠國待遇，則可增加0.18個百分點。

行政院今天舉行關稅說明記者會，媒體關切美國對等關稅又出現新變數，對台灣今年總體經濟影響程度。

葉俊顯表示，台灣去年4月2日之前的關稅是2024年適用的情況，即既有稅率再疊加，4月2日之後與美方協議稅率是20%+MFN，若與去年20%+MFN，再與這次判決後美國引用的122條款是15%+MFN比較，但未考慮232條款最惠國待遇下，對今年經濟成長率約可增加0.08個百分點；若再納入232條款，則可增加0.18個百分點，但這只是指其短期，而且只單純考慮台灣情況。

葉俊顯表示，如果拉長時間軸到中長期，而且是多國模型的貿易情境，以2024年適用稅率再對比目前122條款的15%+MFN，雖然對經濟成長率仍是正面助益，但今年有正，但會比較小，今年約可增加0.01個百分點；隨時間拉長到2037年，則會增加.0.14個百分點。若再將232條款最優惠待遇納入，則2026年約增加0.1個百分點，到2037年約增加1.23個百分點。