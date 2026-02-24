川普新關稅上路 鄭麗君：持續向美方爭取最佳待遇

美國最高法院裁定對等關稅無效，各界關注後續關稅對產業衝擊及發展。行政院副院長鄭麗君24日指出，我方已與美方聯繫，美方表示仍在研議後續作法，完成後將通知已簽署協議國家。對於後續的發展政府核心目標不變，會在既有台美對等貿易協定（ART）與MOU基礎上，持續確保台灣產業相對優勢與最佳待遇。

行政院今日召開「關稅最新情勢說明記者會」，鄭麗君指出，各國都在因應美國新的關稅情勢，包括美國最高法院於2月20日的裁定，以及川普政府隨即公布依據《1974年貿易法》第122條款的新行政命令，顯示美方將透過其他法律途徑延續其關稅政策，在新情勢因應方面，首先向國人報告我國對美貿易結構，以2024年為例，我國輸美產品中約76%涉及232條款調查或潛在調查項目，其餘24%適用對等關稅。

鄭麗君也提到，過去10個月台美談判同時涵蓋，對等關稅以及232條款，先前已先取得談判的成果中，與美國貿易代表署（USTR）洽簽對等貿易協定（ART），並與美國商務部洽簽台美投資合作備忘錄（MOU），以同時取得，對等關稅最佳待遇以及232條款最惠國待遇，讓傳統產業、農業與高科技產業面臨的不確定性轉化為競爭優勢。

不過，面對新的IEEPA失效後，美方也失去的先前課徵對等關稅的法源依據，對此，鄭麗君說明，美國最高法院2月20日判決，主要針對政府援引《國際緊急經濟權力法》（IEEPA）對全球課徵對等關稅逾越法定權限，但要強調的是，該判決不涉及232條款，所以我國在投資MOU中取得的232條款最惠國待遇不受影響，包括，汽車零組件、木材家具、航空零組件，未來可能公布的半導體及衍生品，亦已預先取得最惠國待遇。

鄭麗君說，MOU已載明，未來若232條款新增項目，台美將持續磋商，爭取優惠待遇，降低產業不確定性；至於對等關稅失去法源後，美方已改採122條款，於既有最惠國稅率基礎上加徵附加費。行政命令雖載明10%，但美國總統川普已宣布提高至15%，我方以15%進行影響評估，同時，美國貿易代表署亦表示，未來可能啟動301條款調查，並依結果決定是否加徵關稅，整體而言，IEEPA法源失效，但美方已啟動替代工具，包括，122條款、301條款、232條款潛在擴張、338條款等其他法律工具，顯示美國關稅政策方向未變，僅調整法律依據。

鄭麗君指出，台灣和美國已經達成協議、取得相對的優惠待遇，是我國面對後續美國關稅政策變動的一個有利的基礎。美方現在正進行關稅政策工具的重建，不論是301條款或是其他的法律途徑，行政團隊都密切地關注。

至於在目前現行之下，今天就要上路的122條款影響，鄭麗君坦言，在排除232項目下，若全球加徵15%附加費，對出口、產值、GDP及就業仍有負面影響，但優於先前20%情境，所以相較之下，ART中爭取的15%不疊加待遇仍屬較佳條件。ART原有2,072項豁免，而122條款行政命令豁免農產品230項、工業產品1,367項部分重要品項未列入此次豁免。但ART中已有1,735項具協定保障，不受行政命令變動影響。綜合評估過後，台美既有ART與投資MOU仍為最佳基礎

鄭麗君強調，面對未來關稅政策變動，政府核心目標不變，在既有ART與MOU基礎上，持續確保台灣產業相對優勢與最佳待遇。過去兩天，我方已與美方聯繫，美方表示仍在研議後續作法，完成後將通知已簽署協議國家，未來將持續溝通，確認我方待遇，再將文本、MOU送國會審議，政府將持續與美方溝通，確保台灣產業維持相對優勢，有最新進展，將即時向國人報告。