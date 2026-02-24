川普關稅衝擊 游淑慧點出賴政府談判2關鍵…嘆可惜了

美最高法院裁定對等關稅政策違法，總統川普隨即改依其他法源推新關稅措施。國民黨議員游淑慧今在臉書嘆「這是一記沉重的提醒」，歷史一再證明「剛愎自用、好大喜功」。游並批「古有明思宗、今有清德宗」，領導人最大風險，從不是敵人，而是錯誤判斷時，沒人能踩剎車。

「這是一記沉重的提醒。」游淑慧說，當初我們就已經被美方談判節奏拖到最後。既然如此，當時各方建言都呼籲不如等待司法結果，再決定重大承諾？「可惜，決策沒有選擇『穩健』，而選擇『搶快』和『討好』。」

游淑慧今天在臉書援引英國「金融時報」報導指出，美國最高法院封殺總統川普對各國課徵的「對等關稅」，原本急於與川普政府敲定協議的國家，反而成了輸家。日本、南韓、台灣為了換取15%的關稅稅率，付出數千億美元投資承諾。如今司法判決一出，一切回到原點。反倒是那些尚未簽署協議、甚至被課徵懲罰性高關稅的國家，成了暫時的贏家。

游說，歷史一再證明「剛愎自用、好大喜功」，固執己見、聽不進諫言，過度追求政績與面子工程，往往讓國家付出不必要的代價。「古有明思宗、今有清德宗」，領導人最大的風險，從來不是敵人，而是錯誤判斷時，沒有人能踩剎車。國家利益，不該成為政治速度的犧牲品。