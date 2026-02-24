鄭麗君：待與美方確認後 台美ART與MOU一併送國會

為因應美國關稅變化，行政院副院長鄭麗君今天表示，目前與美方積極聯繫，確保台灣取得的優惠待遇，待與美方確認之後，將會把台美對等貿易協定（ART）、台美投資合作備忘錄（MOU）與產業影響評估一併送交國會。

台美對等貿易協定（ART）在2月中完成簽署，確立台灣對等關稅為15%不疊加及232最惠國待遇、且有逾2000項輸美產品豁免對等關稅，原預計與1月簽署的台美投資合作MOU一同送立法院審議。不過，美國最高法院20日裁定，川普援引1977年「國際緊急經濟權力法」（IEEPA）加徵關稅的做法已逾越職權，對等關稅無效，但川普隨即簽署公告，引用「122條款」對全球徵收15%關稅。

鄭麗君今天舉行記者會說明，過去2天台灣已與美方展開聯繫，美方相關單位初步表示，正在研議後續作法，完成研議後將通知台灣在內等已簽署貿易協議的國家。

鄭麗君說，後續台灣會積極向美方聯繫溝通，也會向美方積極確保台灣已經取得的相對優勢最佳待遇，無論美國關稅政策如何變動，台灣核心目標不變，以爭取到的基礎上，與美積極溝通，爭取產業國家最大利益。

她也表示，待與美方確認後，會再將ART、MOU以及影響評估整體送交國會。

鄭麗君指出，台美已經達成協議，相信這是台灣後續面對變動的有利基礎，美方正在進行政策手段的重建，但她相信已經達成協議的國家，應該相對有空間取得較好待遇。