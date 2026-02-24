快訊

開工不憂鬱！2026國定假日還有8連假 「請4休10」攻略一次看

川普祭112條款對台無任何農產專屬豁免品項 蝴蝶蘭等無法享有零關稅

大電池一定贏？外媒實測35款手機 iPhone 17 Pro Max拿第1、第2名是它

鄭麗君：待與美方確認後 台美ART與MOU一併送國會

中央社／ 台北24日電

為因應美國關稅變化，行政院副院長鄭麗君今天表示，目前與美方積極聯繫，確保台灣取得的優惠待遇，待與美方確認之後，將會把台美對等貿易協定（ART）、台美投資合作備忘錄（MOU）與產業影響評估一併送交國會。

台美對等貿易協定（ART）在2月中完成簽署，確立台灣對等關稅為15%不疊加及232最惠國待遇、且有逾2000項輸美產品豁免對等關稅，原預計與1月簽署的台美投資合作MOU一同送立法院審議。不過，美國最高法院20日裁定，川普援引1977年「國際緊急經濟權力法」（IEEPA）加徵關稅的做法已逾越職權，對等關稅無效，但川普隨即簽署公告，引用「122條款」對全球徵收15%關稅。

鄭麗君今天舉行記者會說明，過去2天台灣已與美方展開聯繫，美方相關單位初步表示，正在研議後續作法，完成研議後將通知台灣在內等已簽署貿易協議的國家。

鄭麗君說，後續台灣會積極向美方聯繫溝通，也會向美方積極確保台灣已經取得的相對優勢最佳待遇，無論美國關稅政策如何變動，台灣核心目標不變，以爭取到的基礎上，與美積極溝通，爭取產業國家最大利益。

她也表示，待與美方確認後，會再將ART、MOU以及影響評估整體送交國會。

鄭麗君指出，台美已經達成協議，相信這是台灣後續面對變動的有利基礎，美方正在進行政策手段的重建，但她相信已經達成協議的國家，應該相對有空間取得較好待遇。

台美關稅 對等關稅

延伸閱讀

關稅新情勢 龔明鑫：美引用122臨時條款加徵關稅 狀況仍比去年改善

美關稅變局 鄭麗君：台美MOU關稅優惠待遇不變

川普拒退對等關稅？彭博分析勝算不大 關鍵在川普政府先前1承諾

美關稅新變局 鄭麗君率部會首長9時說明

相關新聞

鄭麗君：1735項產品豁免載明於貿易協定不受影響 不含蝴蝶蘭等

美國政府援引「122條款」對各國課徵臨時性關稅，行政院副院長鄭麗君說，原本對我方豁免的2072項產品中，有1735項是載...

關稅優勢回原點 中部產業界：望政府爭取維持15%關稅不疊加

美國總統川普原先推動的對等關稅措施遭美國最高法院判定違法後，宣布引用「貿易擴張法」第122條款對部分進口產品課徵15%關...

鄭麗文指國民黨將積極主導對美軍購 卓榮泰：不宜由在野主導

立法院新會期今天開議，朝野黨團都將軍購特別條例列為優先法案，國民黨主席鄭麗文昨天宣稱會積極主導。行政院長卓榮泰今天表示，...

川普祭112條款對台無任何農產專屬豁免品項 蝴蝶蘭等無法享有零關稅

日前談妥的台美對等貿易協定（ＡＲＴ），雙方已達成對等關稅降為15%且不疊加最惠國待遇（ＭＦＮ）稅率的協議，更進一步爭取我...

鄭麗君：美最高法院判決不涉232條款 我方最優惠待遇不變

美國對等關稅失效，美國政府啟動「122條款」對各國開徵臨時性關稅。行政院副院長鄭麗君今天表示，美國最高法院判決不涉及「2...

川普122條款稅率對台衝擊 國發會：對今年GDP可增0.08個百分點

美國最高法院裁定總統川普援引「國際緊急經濟權力法」（IEEPA）加徵關稅違法，川普隨對各國祭出15%關稅，國發會主委葉俊...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。