影／指台美關稅談判法源喪失 民眾黨團表達不審議立場

攝影中心／ 記者林澔一／台北即時報導
台灣民眾黨立法院黨團上午舉行記者會，立委蔡春綢（左起）、洪毓祥、幹事長邱慧洳、黨主席黃國昌、副總召王安祥、總召陳清龍、立委劉書彬、李貞秀等人出席。記者林澔一／攝影
針對美國聯邦最高法院判定川普「對等關稅」違法，導致台美先前談判成果面臨失效危機，台灣民眾黨立法院黨團上午舉行記者會，質疑政府過去號稱的「外交突破」已淪為虛假的大內宣，在美方122條款疊加關稅下，台灣產業競爭力恐面臨巨大威脅。

民眾黨立委洪毓祥指出，美國最高法院宣告全國性對等關稅違法後，台灣面臨的是在最惠國待遇之上再疊加15%的關稅。這使得政府原先宣稱的關稅天花板瞬間變成地板。民眾黨團認為既然法源依據已經消失，行政院若仍要求立法院審議將會是最大的笑話。民眾黨團呼籲，賴清德總統與卓榮泰內閣切勿「事前黑箱、事後鴕鳥」，應勇敢面對國人質疑，別讓台灣的經濟命脈在錯誤的談判策略下喪失殆盡。

台美關稅 對等關稅 賴清德

