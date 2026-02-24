關稅新情勢 龔明鑫：美引用122臨時條款加徵關稅 狀況仍比去年改善

快訊

聯合報／ 記者林海／台北即時報導
經濟部長龔明鑫表示，對比現在「20%＋N」稅率的仍然比較有利。圖／本報資料照片
美國總統川普原先推動的對等關稅措施遭美國最高法院判定違法後，宣布引用「貿易擴張法」第122條款對部分進口產品課徵15%關稅。對於此次變化，經濟部長龔明鑫今日表示，對比現在「20%＋N」稅率的仍然比較有利。

因應關稅新情勢，行政院今日上午緊急舉行「關稅最新情勢說明記者會」，行政院副院長鄭麗君與相關部會首長均出席。

龔明鑫表示，政府與美國談定關稅協議後，與沒有對等關稅前相比，部分產業仍是有相當的挑戰，包括一般化學、建材、紡織成衣、運輸工具、機械等，受到的衝擊較大，但經濟部在政策上也會重點支持，而與去年的稅率相比，所有產業都改善。

龔明鑫表示，122條款臨時關稅加爭後，我國與主要競爭對手國如德國的稅率相同，但與日本、南韓相比仍有約1.4~4個百分點的落差，對產業出口可能受到影響。但他強調，與去年相比落差已經縮小，這也是他認為產業今年會比去年更好的原因。

龔明鑫也說，台美已洽簽台美投資合作備忘錄，其中屬於232條款各項關稅最惠國待遇的部分，不受此次美國最高法院判決影響，後續我方將會持續要求美方落實對台已承諾的相關優惠事項。

龔明鑫也說，經濟部將持續推動各項產業支持措施，協助產業因應美國關稅政策。

