台美經貿逆勢升溫 關稅晶片風險降低2026成長續暢旺

地緣政治與全球經貿劇烈變化，台美在「21世紀貿易倡議」與「台美經濟繁榮夥伴對話」等機制下，雙方關係在逆風關稅下快速升溫，去年第4季對美高科技產品出口推升全年經濟成長，評估機構看好台灣2026，大幅調高預測。

台美「21世紀貿易倡議」之下首批協定2024年底全面生效，根據美國貿易代表（USTR）辦公室去年6月向國會提交的報告，台灣方面持續全面執行協定內容。2022年中啟動談判開始，雙方透過全面法制化與自動化安排，經貿快速增溫。

國務院主導的「台美經濟繁榮夥伴對話」（EPPD）在川普第2任期延長推展，第6屆會議今年1月底在華府舉行，台灣與加拿大、荷蘭、歐盟（EU）、經濟合作暨發展組織（OECD）等國家及國際組織參與支持「矽和平宣言」（Pax Silica Declaration）。

這項以確保晶片供應、AI基建、稀有礦產與無人機技術合作的戰略性宣言，簽署方包括日本、韓國、新加坡、英國、澳洲與卡達等國，放眼建立非紅安全供應鏈，強化經濟國安的夥伴關係，美國與台灣處於核心地位。

●台灣成為美第4大貿易夥伴

美國官方暫未公布2025年外貿排名，依據人口調查與統計局（Bureau of the Census）2025年1月至10月的進出口統計資料，歐盟若以經濟體計算，歐盟、墨西哥、加拿大、中國、台灣依序位居美國貿易夥伴前5位；歐盟經濟大國德國、法國若分開評估，台灣排名第4，日本、德國、越南、韓國居後。

統計數字顯示台灣快速升至美國經貿核心地位。2023與2024年，歐盟國家若分別統計，台灣為美國第8與第7位貿易夥伴，今年上升3級，占全美總貿易量的4.3%。

美國對台灣產製晶片與高科技產品需求，是台美經貿快速升溫主要因素。去年10月與11月台灣面對20%疊加對等關稅的外銷劣勢，但兩個月仍穩居第4位。

●台美經貿熱潮 半導體生態鏈一枝獨秀

根據美國國際貿易委員會（USITC）的統計，近年台灣對美出口產品中，電腦與電子產品零件、工具機與精密機具、金屬製品、塑膠橡膠製品、化材製品穩居前5位。半導體相關產品與機具為前2位中的主要內容，3至5位也和晶片生態鏈產業有關。美國對台出口仍以能源與農產品為主。

2025年全球經貿環境變化，人工智慧浪潮帶動全球需求，科技公司引領台股破3萬點的歷史紀錄背後，台灣整體出口飆升，美國超越中國成為台灣主要出口國不會讓人感到意外。

華爾街日報（Wall Street Journal）統計，2025年美國對台貿易逆差為1501億，較2024年增加超過一倍。AI相關設備需求激增是主要因素，這股趨勢今年將持續。關稅陰影減少，出口步調料稍微放緩。

●關稅陰影降低 各界看好台灣2026

台美就關稅與投資達成協議，關稅定調為15%、相較於他國，半導體及衍生產品等232關稅項目取得最優惠待遇。美國對台逆差近9成來自於半導體、資通訊產品、電子零組件等，未來面臨美國關稅的不確定性大為降低，減少與主要競爭對手差別待遇的風險。

穆迪分析公司（Moody's Analytics）指出，對美關稅降低將減少非科技出口業者面臨的挑戰，恢復整體營運氣氛。

如同去年底對美貿易量大幅提高，台灣第4季罕見的雙位數成長與2025全年成長均高於分析師預期，由於經濟底氣夠強，各機構多重新評估2026年台灣全年預測。

荷蘭國際集團（ING）分析，各界多認為今年台灣經濟成長約為3.9%，但由於去年第4季表現超過預期，如此高科技實力表現至少還會延續數個月，因此提高今年成長預測至6.8%。資料顯示台灣外銷訂單快速爬升，這樣的發展還會持續一段時日。