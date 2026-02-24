快訊

什麼是第122條？一文看懂川普關稅戰的「新法律武器」

二戰戰艦拚火力 最「對稱」也最「男子漢」的武器？

台積電逆勢美股開高 台股續漲逾500點再創新高

美關稅變局 鄭麗君：台美MOU關稅優惠待遇不變

中央社／ 台北24日電

美國最高法院裁定，總統川普援引「國際緊急經濟權力法」（IEEPA）加徵關稅違法。行政院副院長鄭麗君今天指出，此裁定無涉232條款，因此台美投資MOU取得的關稅優惠待遇不會改變，包括汽車零組件、航空器零組件等，同時，未來可能公布的半導體與衍生品，台灣已爭取到優惠條件包括配額內豁免、配額外最惠國待遇，同樣不變。

鄭麗君說，台美簽署的MOU也有載明，未來若美方有增加232調查項目，雙方也將持續磋商、爭取相關待遇，藉以減緩產業不確定性。

她也強調，雖然對等關稅法源失效，但是美方也已經啟動替代方案，也就是美國關稅政策方向延續，只是政策手段調整，但她也認為，已經達成協議的國家，應該有較多空間爭取得更好待遇。

台美對等貿易協定（ART）在2月中完成簽署，確立台灣對等關稅為15%不疊加及232最惠國待遇、且有逾2000項輸美產品豁免對等關稅，原預計與1月簽署的台美投資合作MOU一同送立法院審議，目前因美國關稅政策重大變化，以致後續程序待定。

台美關稅 對等關稅 鄭麗君 川普

延伸閱讀

趕在立院施政報告前 鄭麗君將親上火線說明關稅最新情勢

民進黨布局地方選舉！與會人士曝北市長「這2人」列入討論 未提及賈永婕

政院新春團拜 卓揆：新的一年穩健依循規劃方向前進

7小時會議因應關稅變局 卓榮泰：適時說明後續動作

相關新聞

金融時報：台灣用數千億美元換降關稅 如今回原點

美國最高法院判決封殺總統川普對各國課徵的對等關稅，急於和川普敲定協議的國家成了輸家，日本、南韓和台灣付出數千億美元投資為代價，換取百分之十五的關稅稅率，如今回到原點，尚未和美國簽署貿易協議以及遭課懲罰性高關稅的國家反而成了贏家。

趕在立院施政報告前 鄭麗君將親上火線說明關稅最新情勢

美國關稅出現變局，行政院深夜通知，主責談判的行政院副院長鄭麗君、總談判代表兼政務委員楊珍妮24日將親上火線，於上午...

新聞眼／政府還在「跳針」 未說清楚新關稅衝擊

美國關稅變局撼動全球經貿秩序，甫與美方簽訂對等貿易協議的台灣首當其衝，行政團隊至今卻未釐清社會疑慮，僅重申爭取投資備忘錄（ＭＯＵ）與二三二最惠國待遇不變；對於關稅優勢是否維持、如何應對美方後續出招、產業衝擊評估為何，各界仍霧裡看花，應變顯然不足。

關稅新情勢 龔明鑫：美引用122臨時條款加徵關稅 狀況仍比去年改善

美國總統川普原先推動的對等關稅措施遭美國最高法院判定違法後，宣布引用「貿易擴張法」第122條款對部分進口產品課徵15%關...

【專家之眼】台美關稅談判 台灣的阿Q式勝利

台美「對等」貿易談判結果出爐，各方解讀南轅北轍，執政團隊選在國人放長假前夕公布，讓人見識到政府的機關算盡，尤其是掌控媒體...

因應關稅變局 鄭麗君今親上火線說明

因應美國關稅變局，在野黨要求政府盡速說明具體作法。行政院長卓榮泰昨天指出，行政團隊廿一日開了七小時會議討論，階段性結論為：爭取美國關稅變化不改變台美已簽署的投資備忘錄（ＭＯＵ）及二三二最惠國待遇，政府將盡速與美方確認後續程序與動作。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。