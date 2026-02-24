台美關稅協議 調查：48%民眾認對GDP與股市影響正面

快訊

中央社／ 台北24日電

國泰金發布2月國民經濟信心調查結果，針對2026台美關稅協議對台灣國內生產毛額（GDP）與股市影響，調查顯示，48%民眾認為關稅協議對GDP與股市皆有正面影響；其次13%預期對GDP有負面影響，但對股市正面；另13%認為對GDP與股市皆有負面影響。

國泰金今天發布2月國民經濟信心調查結果，時事題詢問2026台美關稅協議對台灣GDP與股市影響的預期。對台股指數影響大小，調查顯示，3成民眾認為有部分推升效果，介於500到1000點，其次27%認為有小幅推升效果，介於0到500點。

至於目前協議對台灣最可能產生的影響，調查顯示，41%民眾認為有助提升半導體產業國際競爭力，另16%民眾認為有助提升傳統產業國際競爭力，但有19%民眾擔憂造成部分產業外移及就業機會變少。

調查指出，民眾景氣展望樂觀指數與消費意願回升，包括大額消費意願指數上升至14.2，耐久財消費意願指數回升至負7.6。

調查顯示，市場對AI前景樂觀看待，且台積電財報及展望大幅優於預期，加上台灣對等關稅下降至15%，台股1月明顯走揚，但波動加大。調查顯示，民眾對台股樂觀指數下降至31.5，風險偏好指數上升至25.4，顯示股市大漲後，民眾看法轉趨謹慎。

總體經濟部分，調查顯示，民眾對2026年經濟成長率的平均預期值為3.16%、2026年平均通膨預期值為2.19%，整體來看，61%預期今年經濟成長率高於3%，54%預期通膨高於2%。

國泰金2月國民經濟信心調查於今年2月1日至7日進行，針對國泰人壽官方網站會員及國泰世華銀行客戶發出電子郵件問卷，並回收共1萬4322份有效填答問卷。

台美關稅 對等關稅

相關新聞

金融時報：台灣用數千億美元換降關稅 如今回原點

美國最高法院判決封殺總統川普對各國課徵的對等關稅，急於和川普敲定協議的國家成了輸家，日本、南韓和台灣付出數千億美元投資為代價，換取百分之十五的關稅稅率，如今回到原點，尚未和美國簽署貿易協議以及遭課懲罰性高關稅的國家反而成了贏家。

趕在立院施政報告前 鄭麗君將親上火線說明關稅最新情勢

美國關稅出現變局，行政院深夜通知，主責談判的行政院副院長鄭麗君、總談判代表兼政務委員楊珍妮24日將親上火線，於上午...

新聞眼／政府還在「跳針」 未說清楚新關稅衝擊

美國關稅變局撼動全球經貿秩序，甫與美方簽訂對等貿易協議的台灣首當其衝，行政團隊至今卻未釐清社會疑慮，僅重申爭取投資備忘錄（ＭＯＵ）與二三二最惠國待遇不變；對於關稅優勢是否維持、如何應對美方後續出招、產業衝擊評估為何，各界仍霧裡看花，應變顯然不足。

關稅新情勢 龔明鑫：美引用122臨時條款加徵關稅 狀況仍比去年改善

美國總統川普原先推動的對等關稅措施遭美國最高法院判定違法後，宣布引用「貿易擴張法」第122條款對部分進口產品課徵15%關...

【專家之眼】台美關稅談判 台灣的阿Q式勝利

台美「對等」貿易談判結果出爐，各方解讀南轅北轍，執政團隊選在國人放長假前夕公布，讓人見識到政府的機關算盡，尤其是掌控媒體...

因應關稅變局 鄭麗君今親上火線說明

因應美國關稅變局，在野黨要求政府盡速說明具體作法。行政院長卓榮泰昨天指出，行政團隊廿一日開了七小時會議討論，階段性結論為：爭取美國關稅變化不改變台美已簽署的投資備忘錄（ＭＯＵ）及二三二最惠國待遇，政府將盡速與美方確認後續程序與動作。

