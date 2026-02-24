台美關稅協議 調查：48%民眾認對GDP與股市影響正面

國泰金發布2月國民經濟信心調查結果，針對2026台美關稅協議對台灣國內生產毛額（GDP）與股市影響，調查顯示，48%民眾認為關稅協議對GDP與股市皆有正面影響；其次13%預期對GDP有負面影響，但對股市正面；另13%認為對GDP與股市皆有負面影響。

國泰金今天發布2月國民經濟信心調查結果，時事題詢問2026台美關稅協議對台灣GDP與股市影響的預期。對台股指數影響大小，調查顯示，3成民眾認為有部分推升效果，介於500到1000點，其次27%認為有小幅推升效果，介於0到500點。

至於目前協議對台灣最可能產生的影響，調查顯示，41%民眾認為有助提升半導體產業國際競爭力，另16%民眾認為有助提升傳統產業國際競爭力，但有19%民眾擔憂造成部分產業外移及就業機會變少。

調查指出，民眾景氣展望樂觀指數與消費意願回升，包括大額消費意願指數上升至14.2，耐久財消費意願指數回升至負7.6。

調查顯示，市場對AI前景樂觀看待，且台積電財報及展望大幅優於預期，加上台灣對等關稅下降至15%，台股1月明顯走揚，但波動加大。調查顯示，民眾對台股樂觀指數下降至31.5，風險偏好指數上升至25.4，顯示股市大漲後，民眾看法轉趨謹慎。

總體經濟部分，調查顯示，民眾對2026年經濟成長率的平均預期值為3.16%、2026年平均通膨預期值為2.19%，整體來看，61%預期今年經濟成長率高於3%，54%預期通膨高於2%。

國泰金2月國民經濟信心調查於今年2月1日至7日進行，針對國泰人壽官方網站會員及國泰世華銀行客戶發出電子郵件問卷，並回收共1萬4322份有效填答問卷。