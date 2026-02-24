美關稅新變局 鄭麗君率部會首長9時說明

美國最高法院裁定，總統川普援引「國際緊急經濟權力法」（IEEPA）加徵關稅違法；川普隨即改依其他法源推動新關稅措施。美國關稅政策出現重大變動，衝擊全球政經局勢。行政院副院長鄭麗君今天上午9時將率農業部、經濟部等相關部會召開記者會，說明對產業影響評估與後續因應作為。

美國最高法院20日裁定，川普援引1977年「國際緊急經濟權力法」（IEEPA）加徵關稅的做法已逾越職權，對等關稅無效，但川普隨即簽署公告，引用「122條款」對全球徵收10%，且隨後決定調高為15%。

行政院今天發布採訪通知，鄭麗君將率行政院政務委員楊珍妮、國發會主委葉俊顯、財政部長莊翠雲、經濟部長龔明鑫、勞動部長洪申翰、農業部長陳駿季、衛福部長石崇良等說明產業衝擊及後續因應。

行政院長卓榮泰昨天表示，21日為因應情勢便舉行長達7小時的會議，相信外界也在關注政府如何在既有的談判基礎上，確保最優惠條件，後續談判團隊將加足馬力，全速進行各種必要工作。

台美對等貿易協定（ART）在2月中完成簽署，確立台灣對等關稅為15%不疊加及232最惠國待遇、且有逾2000項輸美產品豁免對等關稅，原預計與1月簽署的台美投資合作MOU一同送立法院審議，目前因美國關稅政策重大變化，以致後續程序未定。