美關稅新變局 鄭麗君率部會首長9時說明

中央社／ 台北24日電

美國最高法院裁定，總統川普援引「國際緊急經濟權力法」（IEEPA）加徵關稅違法；川普隨即改依其他法源推動新關稅措施。美國關稅政策出現重大變動，衝擊全球政經局勢。行政院副院長鄭麗君今天上午9時將率農業部、經濟部等相關部會召開記者會，說明對產業影響評估與後續因應作為。

美國最高法院20日裁定，川普援引1977年「國際緊急經濟權力法」（IEEPA）加徵關稅的做法已逾越職權，對等關稅無效，但川普隨即簽署公告，引用「122條款」對全球徵收10%，且隨後決定調高為15%。

行政院今天發布採訪通知，鄭麗君將率行政院政務委員楊珍妮、國發會主委葉俊顯、財政部長莊翠雲、經濟部長龔明鑫、勞動部長洪申翰、農業部長陳駿季、衛福部長石崇良等說明產業衝擊及後續因應。

行政院長卓榮泰昨天表示，21日為因應情勢便舉行長達7小時的會議，相信外界也在關注政府如何在既有的談判基礎上，確保最優惠條件，後續談判團隊將加足馬力，全速進行各種必要工作。

台美對等貿易協定（ART）在2月中完成簽署，確立台灣對等關稅為15%不疊加及232最惠國待遇、且有逾2000項輸美產品豁免對等關稅，原預計與1月簽署的台美投資合作MOU一同送立法院審議，目前因美國關稅政策重大變化，以致後續程序未定。

金融時報：台灣用數千億美元換降關稅 如今回原點

美國最高法院判決封殺總統川普對各國課徵的對等關稅，急於和川普敲定協議的國家成了輸家，日本、南韓和台灣付出數千億美元投資為代價，換取百分之十五的關稅稅率，如今回到原點，尚未和美國簽署貿易協議以及遭課懲罰性高關稅的國家反而成了贏家。

趕在立院施政報告前 鄭麗君將親上火線說明關稅最新情勢

美國關稅出現變局，行政院深夜通知，主責談判的行政院副院長鄭麗君、總談判代表兼政務委員楊珍妮24日將親上火線，於上午...

新聞眼／政府還在「跳針」 未說清楚新關稅衝擊

美國關稅變局撼動全球經貿秩序，甫與美方簽訂對等貿易協議的台灣首當其衝，行政團隊至今卻未釐清社會疑慮，僅重申爭取投資備忘錄（ＭＯＵ）與二三二最惠國待遇不變；對於關稅優勢是否維持、如何應對美方後續出招、產業衝擊評估為何，各界仍霧裡看花，應變顯然不足。

【專家之眼】台美關稅談判 台灣的阿Q式勝利

台美「對等」貿易談判結果出爐，各方解讀南轅北轍，執政團隊選在國人放長假前夕公布，讓人見識到政府的機關算盡，尤其是掌控媒體...

因應關稅變局 鄭麗君今親上火線說明

因應美國關稅變局，在野黨要求政府盡速說明具體作法。行政院長卓榮泰昨天指出，行政團隊廿一日開了七小時會議討論，階段性結論為：爭取美國關稅變化不改變台美已簽署的投資備忘錄（ＭＯＵ）及二三二最惠國待遇，政府將盡速與美方確認後續程序與動作。

賴總統：關稅談判結果對台有利 政院說明後續行動

美國最高法院裁定對等關稅無效，賴清德總統昨（23）日邀集五院茶敘，據轉述，總統會中強調現行台美關稅談判結果對台灣有利，目...

