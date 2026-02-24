【專家之眼】台美關稅談判 台灣的阿Q式勝利

台美「對等」貿易談判結果出爐，各方解讀南轅北轍，執政團隊選在國人放長假前夕公布，讓人見識到政府的機關算盡，尤其是掌控媒體、輿論和AI分析的超能力，不僅神話談判團隊的能力，如譽為教科書等級的談判，還為高科技和傳統產業畫下美好願景；矽盾關鍵產業被迫外移可能造成「產業空洞化」，竟美化成為「產業國際化」，半導體整個「生態鏈外移」，竟然可以自詡為「台灣模式」，令人咋舌。

國際普遍認為美方才是最大贏家，如此過度操作，反而引發反彈。試想在川普絕對主導，而且隨時可以改變的情況下，以美國馬首是瞻的台灣能取得大勝，無疑癡人說夢！或許身處台灣官場不會做夢，根本沒有升官機會。

農業屬於典型「低資本、高保護需求」產業。此次談判獲美方農牧產業界領袖讚許；無論關稅調降、品項開放、放寬檢驗標準及把關程序，會讓本土農業承受更大競爭壓力，也會大幅提高消費大眾的健康風險；對農林漁牧及個別產業衝擊程度亦大不相同，在漁業方面，雖然主要輸美漁產品如吳郭魚、虱目魚、秋刀魚、鬼頭刀等，關稅調降至15%，看似較其他競爭國優，但有些原來關稅比15%低的魚類成本相對提高。

除了關稅之外，許多非關稅議題，如要求台灣須強化稽查遠洋IUU漁業捕撈、確保漁工合法權益、去除不當的漁業補貼、持續推動漁業人權計畫等被寫入正式文件內，突顯過去台灣的表現一直備受國際媒體非議，不能再心存僥倖，更須認真看待，美國具規模化與低成本的農產品，將更容易進入台灣市塲，對國內相關產業造成衝擊，由於有些影響會立即顯現，有些負面效應則需要時間來驗證，屆時政權或已更迭，無人受責，難怪官員敢說大話，消費者只能自求多福。

政府鋪天蓋地大內宣，確實有許多需要自省之處：

一、政府在談判過程三緘其口，對談判結果卻玩起「雙標」模式，對有利台灣部份使用「放大鏡」極力誇大成果，卻刻意淡化甚至忽略台灣退讓的部分，彷彿此次貿易談判台灣取得空前大勝利，與過去「我軍轉進千里，敵人追之不及」，把「撤退」當「轉進」的做法，頗有異曲同工之妙。

二、政府不斷告訴農民此次部分關稅退讓，對農業造成的實質影響相當有限，卻不願告訴農民會造成何種影響及如何應對，致受衝擊的農民難以安心，亦不知如何與政府配合，讓後續工作更難推動，此次台美談判過程，並未與農民和農民團體進行充分溝通，也未邀集學者專家集思廣益，作法與當時在野的民進黨，在進行服貿抗爭時，嚴詞批評當時的執政黨「簽訂前說不能講、簽訂後不能改，整個過程是黑箱到底」如出一轍。

三、此次台美貿易談判，台灣給予超過1400項美國農產品進口零關稅待遇，後續台灣如果想加入區域經貿合作組織，其他成員國勢必要求比照辦理，甚至提出更多的要求，將會對原本脆弱的台灣農業帶來更重大的衝擊，屆時台灣要如何應對？

政府為了國人的健康，至少須做到抽驗要嚴謹透明、標示要清楚、違規要重罰、資訊要公開不可造假，政府對此必須拿出具體行動。

此次談判對產業的實際影響評估及後續如何補救，顯非一杯珍珠奶茶可以釋疑；政府不交代清楚，卻拿南韓遭報復來強壓立法院照單全收並儘快通過。如今川普課徵關稅法源，已遭美國聯邦最高法院裁定違法，後續考驗還在後頭，別重蹈黑箱、迴避監督的覆轍。