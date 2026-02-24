聽新聞
新聞眼／政府還在「跳針」 未說清楚新關稅衝擊

聯合報／ 本報記者黃婉婷
行政院秘書長張惇涵（左）13日拿起珍珠奶茶，稱台美關稅談判結果是「有為有守」。 （中央社）
美國關稅變局撼動全球經貿秩序，甫與美方簽訂對等貿易協議的台灣首當其衝，行政團隊至今卻未釐清社會疑慮，僅重申爭取投資備忘錄（ＭＯＵ）與二三二最惠國待遇不變；對於關稅優勢是否維持、如何應對美方後續出招、產業衝擊評估為何，各界仍霧裡看花，應變顯然不足。

台美於美東時間十二日簽署對等貿易協定（ＡＲＴ），確立對等關稅百分之十五不疊加稅率，並取得攸關晶片關稅的二三二最惠國待遇，另爭取二○七二項輸美產品豁免關稅。相較競爭對手國家，台美談判成果並不差，也正因如此，當情勢生變，傳產反彈更顯強烈。

理應站在第一線說明的行政團隊，儘管廿一日馬拉松式舉行長達七小時的會議，總統與行政院正副院長更接力發文企圖穩定民心，卻始終未能回答關鍵問題，即我方透過對美開放市場、加大採購力道，換到的關稅百分之十五「不疊加」稅率，以及千項輸美農工產品關稅豁免關稅，是否皆因美國最高法院判決產生變數？

此外，台美貿易協定是否因美方內部法律因素尚需調整，是否影響協定效力、未來會不會重啟談判，協定生效後是否能排除在當前的一二二調查之外，府院也無具體回應。面對川普以關稅調整貿易逆差的既定政策、可能採取不同手段，我方未來如何應對接踵而來的一二二調查、三○一調查，同樣沒有答案。

較為確定的是，台灣透過企業對美投資，換取半導體優惠待遇及建廠配額免稅等承諾，因適用不同法源，與此次最高法院判決無關，但台灣並非只有高科技產業，廣大傳統產業也正關切協定空窗期的稅率與衝擊評估，昨天在卓揆口中，也只獲得「會在適當時機具體說明」的模糊答案。

賴政府至今避談核心問題，與農曆年前高調「內宣」形成強烈對比，但關稅變局攸關台灣國際競爭力及產業信心，絕非行政院一句「影響有限」能輕輕帶過。政府有責任說清楚、講明白，而非總是「跳針」報喜不報憂，要人民一等再等。

台美關稅 對等關稅 台美 貿易協定 貿易協議 對美 行政院 美國最高法院 對美投資 賴政府

相關新聞

趕在立院施政報告前 鄭麗君明晨親上火線說明關稅最新情勢

美國關稅出現變局，行政院深夜通知，主責談判的行政院副院長鄭麗君、總談判代表兼政務委員楊珍妮明（24）日將親上火線，於上午...

因應關稅變局 鄭麗君今親上火線說明

因應美國關稅變局，在野黨要求政府盡速說明具體作法。行政院長卓榮泰昨天指出，行政團隊廿一日開了七小時會議討論，階段性結論為：爭取美國關稅變化不改變台美已簽署的投資備忘錄（ＭＯＵ）及二三二最惠國待遇，政府將盡速與美方確認後續程序與動作。

金融時報：台灣用數千億美元換降稅 如今回原點

美國最高法院判決封殺總統川普對各國課徵的對等關稅，急於和川普敲定協議的國家成了輸家，日本、南韓和台灣付出數千億美元投資為代價，換取百分之十五的關稅稅率，如今回到原點，尚未和美國簽署貿易協議以及遭課懲罰性高關稅的國家反而成了贏家。

賴總統：日韓未選擇重新談判

賴清德總統與五院院長茶敘昨天登場，賴總統在閉門茶敘中表示，現行台美關稅談判結果對台灣有利，日、韓皆未選擇重新談判，盼行政...

川普關稅政策朝令夕改 學者：台美對等貿易協定 應盡速審議通過

日前談妥的台美對等貿易協定（ＡＲＴ），雙方已達成對等關稅降為15%且不疊加的協議，更進一步爭取我國261項農產品豁免對等...

