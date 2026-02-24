新聞眼／政府還在「跳針」 未說清楚新關稅衝擊

美國關稅變局撼動全球經貿秩序，甫與美方簽訂對等貿易協議的台灣首當其衝，行政團隊至今卻未釐清社會疑慮，僅重申爭取投資備忘錄（ＭＯＵ）與二三二最惠國待遇不變；對於關稅優勢是否維持、如何應對美方後續出招、產業衝擊評估為何，各界仍霧裡看花，應變顯然不足。

台美於美東時間十二日簽署對等貿易協定（ＡＲＴ），確立對等關稅百分之十五不疊加稅率，並取得攸關晶片關稅的二三二最惠國待遇，另爭取二○七二項輸美產品豁免關稅。相較競爭對手國家，台美談判成果並不差，也正因如此，當情勢生變，傳產反彈更顯強烈。

理應站在第一線說明的行政團隊，儘管廿一日馬拉松式舉行長達七小時的會議，總統與行政院正副院長更接力發文企圖穩定民心，卻始終未能回答關鍵問題，即我方透過對美開放市場、加大採購力道，換到的關稅百分之十五「不疊加」稅率，以及千項輸美農工產品關稅豁免關稅，是否皆因美國最高法院判決產生變數？

此外，台美貿易協定是否因美方內部法律因素尚需調整，是否影響協定效力、未來會不會重啟談判，協定生效後是否能排除在當前的一二二調查之外，府院也無具體回應。面對川普以關稅調整貿易逆差的既定政策、可能採取不同手段，我方未來如何應對接踵而來的一二二調查、三○一調查，同樣沒有答案。

較為確定的是，台灣透過企業對美投資，換取半導體優惠待遇及建廠配額免稅等承諾，因適用不同法源，與此次最高法院判決無關，但台灣並非只有高科技產業，廣大傳統產業也正關切協定空窗期的稅率與衝擊評估，昨天在卓揆口中，也只獲得「會在適當時機具體說明」的模糊答案。

賴政府至今避談核心問題，與農曆年前高調「內宣」形成強烈對比，但關稅變局攸關台灣國際競爭力及產業信心，絕非行政院一句「影響有限」能輕輕帶過。政府有責任說清楚、講明白，而非總是「跳針」報喜不報憂，要人民一等再等。