因應關稅變局 鄭麗君今親上火線說明

因應美國關稅變局，在野黨要求政府盡速說明具體作法。行政院長卓榮泰昨天指出，行政團隊廿一日開了七小時會議討論，階段性結論為：爭取美國關稅變化不改變台美已簽署的投資備忘錄（ＭＯＵ）及二三二最惠國待遇，政府將盡速與美方確認後續程序與動作。

主責談判的副閣揆鄭麗君今天率團隊親上火線說明最新情形，包括釐清台美對等貿易協定（ＡＲＴ）成果是否受美國關稅新政影響，及台灣如何因應接下來美方的各類調查。

台灣機械公會理事長莊大立昨表示，美國進口商品百分之十五關稅再疊加各國原本基礎關稅，等於「一切回到原點」。他建議政府不妨趁此機會爭取與美方簽署「類自由貿易協定（ＦＴＡ）」，讓雙方都能享有更優惠的關稅。

莊大立指出，台灣機械產品目前基礎稅率約在百分之五以內，日本、南韓有簽定個別關稅協議，幾乎所有產品都是零關稅。以綜合加工機為例，台灣輸美關稅稅率為百分之四點二，日韓則為零，加上百分之十五關稅後，台灣為百分之十九點二，日、韓為百分之十五。他也指出，在美國市場，台灣機械產品競爭力將相對弱於當地廠商。

國民黨主席鄭麗文昨表示，美國最高法院已宣告關稅協議違法，等於是自始無效，不確定性會繼續延續下去，希望賴政府盡快採取具體做法，給大家一個說法。國民黨立院黨團總召傅崐萁也說，至今未聽到賴清德總統對此事的因應方法，行政院也一片靜默，如何為國人與產業爭取最大權益？

卓榮泰說，政院正接觸美方了解後續法律途徑及狀況，會在適當時間，「也許是很快的時間」，向民眾具體說明相關必要程序與動作。