因應關稅變局 鄭麗君今親上火線說明

聯合報／ 記者黃婉婷鄭媁李成蔭宋健生／連線報導
行政院昨天新春團拜結束，院長卓榮泰（前）、副院長鄭麗君（左二）拿福袋要發給在場媒體。 記者邱德祥／攝影
行政院昨天新春團拜結束，院長卓榮泰（前）、副院長鄭麗君（左二）拿福袋要發給在場媒體。 記者邱德祥／攝影

因應美國關稅變局，在野黨要求政府盡速說明具體作法。行政院卓榮泰昨天指出，行政團隊廿一日開了七小時會議討論，階段性結論為：爭取美國關稅變化不改變台美已簽署的投資備忘錄（ＭＯＵ）及二三二最惠國待遇，政府將盡速與美方確認後續程序與動作。

主責談判的副閣揆鄭麗君今天率團隊親上火線說明最新情形，包括釐清台美對等貿易協定（ＡＲＴ）成果是否受美國關稅新政影響，及台灣如何因應接下來美方的各類調查。

台灣機械公會理事長莊大立昨表示，美國進口商品百分之十五關稅再疊加各國原本基礎關稅，等於「一切回到原點」。他建議政府不妨趁此機會爭取與美方簽署「類自由貿易協定（ＦＴＡ）」，讓雙方都能享有更優惠的關稅。

莊大立指出，台灣機械產品目前基礎稅率約在百分之五以內，日本、南韓有簽定個別關稅協議，幾乎所有產品都是零關稅。以綜合加工機為例，台灣輸美關稅稅率為百分之四點二，日韓則為零，加上百分之十五關稅後，台灣為百分之十九點二，日、韓為百分之十五。他也指出，在美國市場，台灣機械產品競爭力將相對弱於當地廠商。

國民黨主席鄭麗文昨表示，美國最高法院已宣告關稅協議違法，等於是自始無效，不確定性會繼續延續下去，希望賴政府盡快採取具體做法，給大家一個說法。國民黨立院黨團總召傅崐萁也說，至今未聽到賴清德總統對此事的因應方法，行政院也一片靜默，如何為國人與產業爭取最大權益？

卓榮泰說，政院正接觸美方了解後續法律途徑及狀況，會在適當時間，「也許是很快的時間」，向民眾具體說明相關必要程序與動作。

金融時報：台灣用數千億美元換降稅 如今回原點

美國最高法院判決封殺總統川普對各國課徵的對等關稅，急於和川普敲定協議的國家成了輸家，日本、南韓和台灣付出數千億美元投資為代價，換取百分之十五的關稅稅率，如今回到原點，尚未和美國簽署貿易協議以及遭課懲罰性高關稅的國家反而成了贏家。

因應美國關稅變局，在野黨要求政府盡速說明具體作法。行政院長卓榮泰昨天指出，行政團隊廿一日開了七小時會議討論，階段性結論為：爭取美國關稅變化不改變台美已簽署的投資備忘錄（ＭＯＵ）及二三二最惠國待遇，政府將盡速與美方確認後續程序與動作。

新聞眼／政府還在「跳針」 未說清楚新關稅衝擊

美國關稅變局撼動全球經貿秩序，甫與美方簽訂對等貿易協議的台灣首當其衝，行政團隊至今卻未釐清社會疑慮，僅重申爭取投資備忘錄（ＭＯＵ）與二三二最惠國待遇不變；對於關稅優勢是否維持、如何應對美方後續出招、產業衝擊評估為何，各界仍霧裡看花，應變顯然不足。

