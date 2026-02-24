聽新聞
金融時報：台灣用數千億美元換降稅 如今回原點

聯合報／ 編譯劉忠勇／綜合報導
金融時報指出，美國總統川普援引其他法律對全球實施15%關稅，曾遭他點名嚴厲批評的國家反而受益最大。圖為美國洛杉磯港去年5月堆滿進口貨櫃。（路透）
金融時報指出，美國總統川普援引其他法律對全球實施15%關稅，曾遭他點名嚴厲批評的國家反而受益最大。圖為美國洛杉磯港去年5月堆滿進口貨櫃。（路透）

美國最高法院判決封殺總統川普對各國課徵的對等關稅，急於和川普敲定協議的國家成了輸家，日本、南韓和台灣付出數千億美元投資為代價，換取百分之十五的關稅稅率，如今回到原點，尚未和美國簽署貿易協議以及遭課懲罰性高關稅的國家反而成了贏家。

英國金融時報指出，川普如今宣布援引其他法律對全球實施百分之十五關稅，曾遭他點名嚴厲批評的國家反而受益最大，包括中國大陸和巴西。

報導引述獨立貿易監測機構「全球貿易預警」對川普新關稅檢視後發現，巴西將享有最大的平均關稅降幅，減少十三點六個百分點；中國大陸緊隨其後，降幅為七點一個百分點。

相較之下，英國、歐盟及日本在內的美國長期盟友，受到的衝擊則最為嚴重。英國原本被美國課徵的關稅稅率是百分之十。

「全球貿易預警」執行長弗里茲說，中國、巴西、墨西哥和加拿大等國，先前最受白宮批評，也是川普動用「國際緊急經濟權力法（ＩＥＥＰＡ）」課徵關稅的首要鎖定目標，「如今其關稅降幅反而最顯著」。

此外，越南、泰國和馬來西亞等亞洲製造業大國，因對美順差龐大遭川普點名，如今也將受益新關稅。越南去年七月和美國達成架構協議，同意百分之廿關稅，但協議未最終定案。

為了避免遭到懲罰性關稅，亞洲多國紛紛取消多項美國進口貨品關稅，做出艱難讓步。選擇和華府達成協議的國家，明知最高法院可能推翻對等關稅，仍認為川普會設法找別的辦法來課徵關稅，還是願意和美方盡早談妥。

但對於最早達成協議的國家來說，還有另一個棘手問題，就是這些協議只有極少數獲得國內批准。儘管川普採取的是片面行動，但談判另一方的官員通常仍需取得國內立法機關批准。

「戰略暨國際研究中心」東京客座研究員納多說：「真正的贏家，是那些尚未正式簽署貿易協議的國家，或者是像日本這樣已承諾投入大量資金的國家。」

納多預期，最高法院的判決可能改變未來談判動態。他說：「川普可能受到更多限制，削弱他在談判的籌碼。現在他手上籌碼已大不如前。」

趕在立院施政報告前 鄭麗君明晨親上火線說明關稅最新情勢

美國關稅出現變局，行政院深夜通知，主責談判的行政院副院長鄭麗君、總談判代表兼政務委員楊珍妮明（24）日將親上火線，於上午...

賴總統：日韓未選擇重新談判

賴清德總統與五院院長茶敘昨天登場，賴總統在閉門茶敘中表示，現行台美關稅談判結果對台灣有利，日、韓皆未選擇重新談判，盼行政...

川普關稅政策朝令夕改 學者：台美對等貿易協定 應盡速審議通過

日前談妥的台美對等貿易協定（ＡＲＴ），雙方已達成對等關稅降為15%且不疊加的協議，更進一步爭取我國261項農產品豁免對等...

新一波關稅風暴恐使傳產成重災區 許宇甄：勿讓產業無所適從

美國總統川普對全球課15%關稅，我國傳產恐成重災區，國民黨立委許宇甄批評，政府今日發言顯示對後續變數仍有待改進，究竟下一...

賴總統的新春一盤棋 被川普關稅毀了

新春開工後第一天，總統賴清德就兌現了自己年前「年後與五院院長茶敘」的政治承諾。而且茶敘中，賴總統甚至接下立法院長韓國瑜的發球，表示願意到立法院作國情報告。這些動作，顯示賴總統意欲在新年初奪回政治主導權的雄心。只是這樣的雄心，卻因為美國聯邦最高法院的判決，和川普的「關稅一律15%」新政策，毀於無形。朝野對峙展開新局，卻未如賴總統的想法走。

